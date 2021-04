Elefántot hozhat a nyuszi az Állatkertbe (videó)

Teljes a készültség, ugyanis Angele hamarosan életet ad harmadik borjának.

Már most teljes a készültség a Fővárosi Állat- és Növénykert elefántjai körül, hiszen a legújabb kiselefánt a következő hetekben jöhet világra. Novemberben, amikor Angele, az elefántanyuka tizenkilencedik, Arun, a kiselefánt harmadik születésnapját ünnepelték a budapesti állatkertben, azt is bejelentették, hogy Angele újra vemhes, harmadik borjának születése a számítások szerint tavaszra várható. Az elefántok körüli készültség egyrészt azt jelenti, hogy a gondozók nemcsak nappal kísérik figyelemmel az elefántokat, hanem éjszakai ügyeletet is szerveztek. Az ellés éjszaka várható, ezért az elefántcsarnokban már korábban kiépítettek egy távirányítással mozgatható, több éjjellátó kamerából álló rendszert, amelyen keresztül a szakemberek mobiltelefonon keresztül is látják az állatokat. Az elléssel kapcsolatos előkészületekről a városligeti intézmény csütörtökön egy kisfilmet tett közzé honlapján és közösségi média felületein. A filmből az is kiderül, hogy az Állatkerti Alapítvány egy speciális „elefántmérlegre” gyűjt, amellyel a kiselefántot és a kifejlett ormányosokat is le lehet mérni.