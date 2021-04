Vízinövényekből készül csomagolóanyag Bécsben

Komposztálás helyett feldolgozzák a Dunában termő vízinövényekből keletkező több ezer tonna biomasszát.

Több tonna vízinövényt szednek ki a Dunából évente Bécsben és Alsó-Ausztriában. A Bécsi Agrártudományi Egyetem munkatársai azon dolgoznak, hogy ezeket a növényeket ne komposztálják, ezért inkább bio-csomagolóanyagot gyártanak belőlük – olvasható Bécs Város Külképviseleti Irodájának közleményében. Az utóbbi években egyre több a vízinövény a Dunában, amelyek mindössze négy hét alatt kétméteresre is megnőhetnek, ezért rendszeresen irtják őket. Csak Bécsben már 17 olyan speciális hajó van szolgálatban márciustól októberig, amely a víz alatti növényzet nyírásával biztosítja a zavartalan dunai fürdőzést és kordában tartja a burjánzó, hínárszerű növényeket. Alsó-Ausztriában és Bécsben ez évente több ezer tonna biomasszát eredményez, amelyet jelenleg komposztálnak. A Bécsi Agrártudományi Egyetem (BOKU) kutatói felismerték és kihasználták a makrofitákban, azaz vízinövényekben rejlő lehetőségeket: rájöttek, hogy kiválóan alkalmasak csomagolóanyag előállítására. Az első prototípusok - gyümölcsök egyszerhasználatos csomagolása és komposztálható edények - ígéretesnek tűnnek. A hínárnövények olyan helyi bioerőforrások, amelyek belátható időn belül valószínűleg nem fogynak el. A kutatócsoport jelenleg környezetbarát feldolgozási módszereken dolgozik, hogy a vízinövényeket lebomló csomagolóanyagok, eldobható tányérok vagy csészék előállításához is lehessen használni. A makrofiták botanikai keresztmetszete hasonló a növényi gyökerekhez. Ez azt jelenti, hogy a vízinövények anyaghasználat szempontjából nagyon értékes tulajdonságokkal rendelkeznek: például erősek és ligninhez hasonló biopolimerek alkotják őket. A makrofiták proteinben gazdagok, a csomagolás gyártása során keletkező melléktermék pedig akár műtrágya is lehet a jövőben. Szintén lehetséges a növények erjesztése biogáz előállításához – ezt egyébként már tesztelték is. A kutatók célja a vízinövényektől a felhasználható csomagolásig tartó folyamat további optimalizálása, valamint a melléktermékek felhasználásának bővítése. A BOKU csapatát a bio-csomagolóanyag kutatásáért 2020-ban „Energy Globe Niederösterreich” díjjal jutalmazták.