Megérné újrahasznosítani

A 24 óra alatt elkészülő műveket többek között Szabó István Oscar-díjas filmrendező zsűrizi.

A környezettudatos gondolkodás elősegítésére rövidfilmpályázatot hirdetnek „Shoot4Earth - Forgass a Földért!” címmel. A filmkészítő maraton résztvevőinek mindössze 24 óra áll rendelkezésre a filmjük elkészítésére. A beérkezett pályaműveket mások mellett Szabó István Oscar-díjas filmrendező zsűrizi. A magyar kezdeményezésű versenyt, amerikai, ázsiai, ausztrál, európai és magyar filmesekkel, környezetvédőkkel összefogva hirdetik meg április 17-re. A rendezvény célja, hogy a film tudatformáló eszközeivel hívja fel a figyelmet a fogyasztói szokások megváltoztatásának szükségességére, a mindennapi életvitel során – olvasható a szervezők közleményében. A szervezők a verseny kezdetén, a rajt pillanatában, időzónánként több elemet ismertetnek, amelyből egy elemet kötelező beépíteni a versenyfilmbe. A filmkészítő játékra bárki jelentkezhet, a világ bármely részéről. Nevezési díj, korosztályi és technikai megkötés nincs. A film lehet élőszereplős rövidfilm, videoklip vagy animáció. Mint írták, a 24 órás maraton, az időzónák figyelembe vételével egyszerre, egy időben zajlik a világon. Regisztrálni a verseny kezdetéig, a verseny hivatalos weboldalán lehet. A kötetlen műfajú filmek forgatásánál digitális kamera, kamerás mobiltelefon vagy kameraként működő fényképezőgép egyaránt használható. A résztvevő stáboknak - amelyek akár egyszemélyesek is lehetnek - maximálisan egy perc hosszúságú filmekben kell felhívni a figyelmet arra, hogy

a mindennapokban odafigyeléssel, takarékossággal, tudatossággal mit tehetünk környezetünk megóvásáért.

Az elkészült alkotásokat fel kell tölteni az internetre, a játék versenyszabályzati kiírásában meghatározott módon. A közlemény szerint a zsűri elnöke Szabó István Oscar-díjas filmrendező, társelnöke, Sandeep Marwah, az Asian Academy of Film and TV elnöke (India), a verseny művészeti igazgatója pedig Karl Bardosh, a Tisch School of the Arts New York University tanára lesz. A 24 órás filmkészítő maraton megvalósítását, kontinenseken, illetve egyes országokban regionális producerek segítik. A szervezők felidézték, hogy a világ egyik legnehezebb filmes játékának megvalósítását éveken keresztül személyesen segítette Jirí Menzel Oscar- díjas cseh filmrendező és sok ismert magyar filmes is, köztük Deák Kristóf, az Oscar-díjas Mindenki című film rendezője.