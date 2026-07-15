A Tisza-kormány szerint átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség.
Egyre inkább az egyszer használatos műanyagok nyújtotta kényelemre váltottunk, pedig a többször is felhasználható megoldások nem csak a természeti erőforrások felélését csökkentik.
Újabb hiányosságokat tárt fel a tejágazati célellenőrzés: több autóval terítették Budapesten és környékén a Nógrád megyében engedély nélkül palackozott tejet, egy fővárosi sajtgyártó üzemben pedig bevett gyakorlatnak számított, hogy lejárt alapanyagokat és selejt késztermékeket hőkezeltek és használtak fel újra a gyártás során.