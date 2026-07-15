Kedvenc sajtjainkban romlott adalékok - Lecsapott a Nébih

Újabb hiányosságokat tárt fel a tejágazati célellenőrzés: több autóval terítették Budapesten és környékén a Nógrád megyében engedély nélkül palackozott tejet, egy fővárosi sajtgyártó üzemben pedig bevett gyakorlatnak számított, hogy lejárt alapanyagokat és selejt késztermékeket hőkezeltek és használtak fel újra a gyártás során.