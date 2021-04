Elkezdődött az óvodai és iskolai pedagógusok soron kívüli oltása

Míg az ellenzék szerint a kormány eljárása cinikus, addig a nagyobbik kormánypárt semmi kivetni valót nem lát az ügyben.

Létrejönne a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány, a Rudolf Kálmán Óbudai Egyetemért Alapítvány, a SOTE-t irányító Nemzeti Egészségügyi és orvosképzésért Alapítvány és a Testnevelési Egyetemért Alapítvány is, melyek megkapnák az adott felsőoktatási intézmény vagyonát a vagyonkezelői joggal együtt. A Pázmány Péter katolikus Egyetem által már nem használt, jelenleg üresen álló piliscsabai épületegyüttes a Makovecz Campus Alapítvány tulajdonába kerülne, amit szintén most hívnának életre. A kormány ezen felül létrehozná a Tokaj Hegyaljáért Egyetem Alapítványt is és a tulajdonába adnák a Grand Tokaj Zrt.-t. A kormány arra is készül, hogy

Szintet lépett parlamenti gyakorlatában a kormány: a Népszava birtokába jutott egy meghívó, melyet kedden az Országgyűlés Házbizottsága úgy küldött ki a jövő heti ülésre a képviselőknek, hogy abban egyetlen előterjesztés sem szerepelt. Egy megjegyzés viszont igen, miszerint a kézhezvétel pillanatában üres napirend „várhatóan 30 előterjesztés tárgyalásával bővülhet, benyújtástól függően”. Utóbbi meg is történt, a kormány szerdán az éj leple alatt nyújtotta be javaslatait , melynek egy jelentős része vagyonjuttatásról szól. Létrehoznák például a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványt, és a kezelésébe adnák nem csak a város felsőoktatási intézményének eddigi vagyontárgyait, hanem például a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. Tulajdonjogának 50 százalékát is. Emellett a Demeter Szilárd vezette Petőfi Irodalmi Múzeum részére létrehoznák a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Kft.-t, és tulajdonába adnák a Hajógyári sziget egy részét. Szintén az ügynökség tulajdonába kerülne a Zichy kastély együttese, és három I. Kerületi lakás. Az ország termőföldjeinek, vizeinek és erdőinek „a jövő nemzedékek számára történő megőrzése érdekében” létrehoznák a Jövő Nemzedék Földje Alapítványt és kezelésébe adnák a Lázár János érdekeltségébe tartozó Nemzeti Ménesbirtok Zrt. Részvényeinek 100 százalékát. Összességében az Innovációs és Technológiai Minisztérium 13 felsőoktatással foglalkozó alapítvány létrehozásáról adott be törvényjavaslatot, ezen kívül benyújtották a felsőoktatási egyetemi alapítványokról szóló külön törvényt is. Utólag, ahogy arról Stumpf István, a felsőoktatási modellváltásért felelős kormánymegbízott néhány napja nyilatkozott.A kormány arra is készül, hogy módosításra kerül a köznevelési törvény , a dizájnerdrogokra vonatkozó jogszabály, illetve a megváltozott munkaképességű emberek juttatásairól szóló törvény. Ezen felül több nemzetközi egyezmény módosítása is bekövetkezhet.

"Elképesztően cinikus, hogy a folyton a parlamentarizmus tekintélyéről papoló kormány a négy napos ünnep előtt az utolsó pillanatban terjeszt be harminc törvényjavaslatot, mint ahogy az is, hogy az állandóan a keresztény értékekről beszélő Fidesz a Húsvétot szánja arra, hogy a képviselők felkészülhessenek a következő heti ülésre" – mondta a Népszavának Arató Gergely. A DK képviselője szerint a törvényjavaslatok tartama is botrányos, hiszen "ezek egyik része ismét utólag próbálja törvényesíteni az egyetemi vagyon lenyúlását, míg más javaslatok a kormányközeli haveroknak – mint Demeter Szilárd, Lázár János – juttat újabb közvagyon elemeket". Egy kormánypárti képviselő ezzel szemben azt mondta lapunknak, nem érti az ellenzék felháborodását, mert a kormány betartotta az előírt határidőt, hat nappal az ülés előtt ismertté váltak a törvényjavaslatok, amiket a csütörtöki házbizottsági ülésen is kiosztottak. "Ez volt eddig is a gyakorlat, most csak a meghívó sikerült kicsit sajátosra, mivel szerdán úgy kellett kiküldeni, hogy tudtuk, a javaslatokat ezután nyújtja majd be a kormány. Ugyanakkor mindenki időben megismerhette őket így is" – mondta. Arra a felvetésünkre, hogy Húsvét előtt nem túl elegáns 31 törvényjavaslatot benyújtani, a képviselő úgy válaszolt, „ezt a Húsvétot úgysem locsolkodással töltötték volna az ellenzéki képviselők”. A Fidesz frakció sajtóosztálya megkeresésünkre azt közölte, "a képviselők a házbizottsági ülés előtt megkapták a frissített meghívót, az anyagokat az ülésen megismerhették, azokról bármikor véleményt mondhatnak és a plenáris ülésen napirend-módosítást is kezdeményezhetnek. A parlamentarizmus gyakorlatát inkább az sérti, hogy a baloldal november óta nem vesz részt a házbizottság munkájában". Kerestük Kövér László házelnök hivatalát is az ügyben, náluk arról érdeklődtünk, hogy az üres parlamenti meghívó és az ünnepek előtt közvetlenül benyújtott harmincegy törvényjavaslat szerintük mennyiben fér össze a demokratikus parlamentarizmus értékeivel és mennyiben növeli az Országgyűlés tekintélyét – amire gyakran hivatkoznak kormánypárti politikusok. Cikkünk megjelenéséig sajnos válaszokat nem kaptunk, de amint ez megtörténik, azt természetesen közölni fogjuk.