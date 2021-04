Orbán, Morawiecki és Salvini közösen „egy európai reneszánszt” akarnak

A kontinens reneszánszáról, elrablásáról és egy jövőbeni kampányról tárgyalt a magyar és a lengyel miniszterelnök az olasz Liga párt elnökével Budapesten.



Háromoldalú találkozón vett részt Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke Matteo Salvinivel, az olasz jobboldali kormánypárt, a Liga vezetőjével és a lengyel miniszterelnökkel, Mateusz Morawieckivel csütörtökön Budapesten. Az eseményt követő sajtótájékoztatón a hvg.hu szerint Orbán Viktor azt mondta, a találkozóra azért kerülhetett sor, mert a Fidesz úgy döntött, hogy elhagyja az Európai Néppártot (EPP). A magyar kormányfő a járványhelyzetről szólva „az uniós oltási program lassúságát” emelte ki, majd dicsérte partnereit: Magyarország egyik leghűségesebb barátjaként írta le Mateusz Morawieckit, Matteo Salviniről pedig, „amiért az olasz kormány tagjaként bebizonyította, hogy lehetséges megállítani az illegális migrációt a tengeren”, kijelentette:

„Mi egész egyszerűen csak a hősünknek szoktuk hívni."

Az olasz politikust idézve arról is beszélt Orbán Viktor, hogy közösen „egy európai reneszánszt” akarnak. Megjegyezte, szerinte nincs egyetlen téma sem, amiben ne tudnának egyetértésre jutni, és a három ország semmiben sem áll szemben egymással. Magyarország is megbízható tagja a NATO-nak – hangsúlyozta a magyar miniszterelnök, majd úgy vélekedett:



„A kereszténydemokratáknak nincs megfelelő képviselete Európában.”

Orbán szerint a három fél nemet mond „a cenzúrára, az európai és brüsszeli birodalomra, a kommunizmusra, az illegális migrációra és az antiszemitizmusra is." Azt is kijelentette, hogy nem fognak felülni semmilyen provokációnak, mert az értékeik és az álláspontjaik világosak. Mateusz Morawieczki, aki az „erős Európát” a lengyel miniszterelnök is az atlantista szövetség, azaz a NATO részeként képzeli el, figyelmeztetett:



„Vannak olyan erők, amelyek szeretnék elrabolni Európát. Ezek a keresztény hagyományok Európájától idegen erők.”

Matteo Salvini sem kertelt, amellett, hogy szerinte „szolidáris, normális és boldog Európán” dolgoznak, a földrésznek „ki kell jutnia a mostani, legsötétebb korszakából”. Szerinte az unió elutasította a keresztény értékeket, ami helytelen.

„A baloldal szerinte a gyökereket vonja kétségbe, ezzel szemben alternatívát kell nyújtani, de zsarolni nem fogunk” – nyugtatott meg mindenkit az olasz pártvezető.

Salvini azt már korábban előrebocsátotta, hogy a találkozón nem jön létre közös EP-s pártcsoport. Most arról beszélt, hogy a jövőben fővárosról fővárosra vitatná meg Európa jövőjét. A megbeszélést követően egyébként Orbán Viktor azt mondta, hogy „a megkezdett munkát” folytatni fogják, legközelebb májusban találkoznak Rómában vagy Varsóban.