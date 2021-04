Kisiklott egy vonat Tajvanon, sokan meghaltak

Elégedetlen az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) járványának kormányzati kezelésével a német lakosság csaknem négyötöde, és kétharmada egyetértene a kórokozó terjedésének lassítását szolgáló korlátozások szigorításával - mutatta ki egy csütörtökön ismertetett felmérés.

A Deutschlandtrend nevű felméréssorozat adatai szerint a Kínából szétterjed vírus tavalyi németországi megjelenése óta teljesen megfordult a közhangulat: a szövetségi kormány és a tartományi kormányok járványkezelési teljesítménye iránti elismerést felváltotta az elégedetlenség. A felnőtt lakosságban uralkodó véleményáramlatokat megmutató vizsgálat tavaly tavaszi adatai azt mutatták, hogy 80 százalék körüli az elégedettek aránya, az elégedetleneké pedig a 20 százalékot sem éri el, és a kutatás előző, februári adatfelvétele is még a járványkezelés jelentős, 42 százalékos támogatottságát jelezte. Március végére ez az arány 23 százalékponttal zuhant, 19 százalékra. A védekezéssel elégedetlenek aránya 23 százalékponttal emelkedett, 56 százalékról 79 százalékra. Így lényegében tíz német közül nyolc elégedetlen a járvány kezelésével. Ugyanakkor az elégedetlenség nem azt jelenti, hogy a németek torkig vannak a járványügyi korlátozásokkal. Éppen ellenkezőleg, 67 százalék támogatna keményebb intézkedéseket, és csupán 30 százalék véli úgy, hogy tévút a szigorítás. Az aktuális szabályokról a megkérdezettek csupán 24 százaléka mondta azt, hogy éppen megfelelőek, míg 48 százalék azt mondta, hogy nem eléggé szigorúak. A védekezés egyes területeit vizsgálva a németeknek leginkább az oltási kampánnyal van bajuk. Az ARD országos köztelevízió és a Die Welt című konzervatív lap megbízásából készített felmérés szerint 83 százalékuk kevéssé vagy egyáltalán nem elégedett a december végén elindított kampánnyal, amelyben eddig mintegy 13,7 millió adag oltást adtak be, és a lakosság 5 százaléka kapta meg mindkét adagot a SARS-Cov-2 által okozott betegségtől (Covid-19) védő oltásból. A lakosság majdnem háromnegyede, 74 százaléka az óvodák és iskolák működésének megszervezésével is elégedetlen. Szintén kiemelkedően sokan - 72 százaléknyian - vélik úgy, hogy a politikusok nem magyarázzák meg kellőképpen a járvány kezeléséről hozott döntéseiket. A németek bő kétharmada - 68 százaléka - azt is gondolja, hogy a járványt leginkább megszenvedő emberek nem kapnak elég segítséget. Majdnem kétharmaduk - 63 százalékuk - pedig úgy érzi, hogy nem tudja követni a járványügyi szabályok változását. A szövetségi parlament (Bundestag) pártjainak táborát vizsgálva a többség mindenütt elégedetlen, és a szövetségi kormány, illetve a 16 tartományi kormány teljesítményének rossz megítélésével együtt majdnem minden vezető politikus megítélése is romlott. A kivétel a kormánypártok oldalán a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) szövetségének egyik lehetséges kancellárjelöltje, Markus Söder bajor kormányfő, a CSU elnöke, akinek támogatottsága nem változott márciushoz képest, továbbra is 54 százalékos, így változatlanul a második helyen áll a politikusok népszerűségi listáján, Angela Merkel kancellár után. A kormányzati teljesítménnyel szembeni elégedetlenség erősödésének legnagyobb haszonélvezője az ellenzéki liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) elnöke, Christian Lindner, akinek népszerűségi mutatója egyetlen hónap alatt 5 százalékponttal emelkedett, 31 százalékra, és így már a lista ötödik helyén áll.