75 ezer dollárt adtak Ronaldo földhöz vágott karszalagjáért

A magyar rekordbajnok már az odavágón eldöntötte a férfi kézilabda BL-nyolcaddöntős párharcot, míg a női válogatott kemény csoportba került az olimpián.

„A lehető legjobban felkészültünk a találkozóra. Optimista voltam, de mégis teljesen más meccset vártam. Elégedett vagyok, mindenki komolyan vette a dolgát. Jól kezdtünk, és nem fogyott el a kezdeti lendület. Gratulálok a csapatomnak, nem csak ehhez a mérkőzéshez, hanem az egész héthez, a játékosok kiválóan dolgoztak. Szeretnénk elérni a Final Fourt, ezért minden további összecsapáson így szeretnénk játszani” – összegezte a klub honlapján érzéseit David Davis vezetőedző a Veszprém Északmacedóniában aratott hatalmas győzelme után. A Vardar Szkopje elleni összecsapásoknak a 2019-es Bajnokok Ligája-döntő óta különleges spétje van, tudniillik a fél éve fizetés nélküli, összeomlás szélén álló Vardar lényegében a sportág egyik megmagyarázhatatlan győzelmét aratta akkor a Veszprém ellenében. Most a nyolc közé jutás volt a tét a két csapat mérkőzésén, ám kétszer még a Vardar sem képes ugyanabba a folyóba lépni. A brutális erődemonstrációt elővezető Veszprém kiváló, már-már hibátlan védekezésével és fenemód hatékony támadásvezetésével idegenben is 41-27-re nyert. A továbbjutás lényegében eldőlt, ami ha revanssal nem is ér fel, de legalább kicsit kozmetikázta a múltat. A győzelem árnyalására elég két statisztika: a Veszprém még soha nem nyert ekkora különbséggel, és nem szerzett ennyi gólt a BL egyenes kieséses szakaszában. A Vardar pedig még soha nem kapott ennyi gólt hazai pályán a BL-ben, és otthon most először veszített ilyen nagy különbséggel. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik, a párharc továbbjutója a francia HBC Nantes vagy a lengyel Vive Kielce együttesével találkozik a negyeddöntőben (az első mérkőzésen a lengyelek 25-24-re nyertek, vagyis a franciaországi visszavágó teljesen nyílt). A Szeged korábban hazai pályán veszített öt góllal a BL-címvédő Kiel ellenében (28-33), gyakorlatilag az a párharc is eldőlt a visszavágó előtt. A női válogatott sorsát meghatározó sorsoláson nem járt szerencsével a csapat, Tokióban igen nehéz csoportba került: az olimpiai bajnoki cím védője, Oroszország mellett Franciaország, Spanyolország, Svédország és Brazília jutott a gárdának, ebből a gruppból kellene továbbjutnia – a hatosból az első négy folytathatja a negyeddöntőben. Elek Gábor szövetségi kapitány a szövetség honlapján úgy fogalmazott, nagyon kemény csoportba kerültek. „Óriási kihívás lesz a negyeddöntőbe jutni, de természetesen ez a célunk” – tűzte ki a válogatott előtt álló célt a szakember. Danyi Gábor szövetségi edző sem volt nagyon boldog a csoportbeosztástól: „Úgy gondolom, a sok-sok erős csapatból a francia válogatott kiemelkedik, de az oroszok, a svédek vagy a spanyolok közül is bárki elérheti a dobogót. Már ez is önmagáért beszél, milyen csoportba kerültünk. A sorsolás azonban a szerencsén múlt, nem tudunk ez ellen semmit tenni, nem kell ezzel foglalkoznunk” – mondta a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO honlapján a csapat vezetőedzője.