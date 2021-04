Popzenész vezet protestpártot

Sokat mond a balkáni viszonyokról, hogy a Ku-ku Band frontemberéből lehet királycsináló. Bejutásra esélyes az "Egyenesedj fel, gengszterek kifelé!" is.

Kihunyt a tavalyi korrupcióellenes tömegmozgalom tüze, Bulgáriában a vasárnapi parlamenti választásokon az előrejelzések szerint a legtöbben továbbra is a stus quo pártjaira fognak szavazni. A jobbközép Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (a GERB rövidítés egyben címert is jelent) 28.1, a balközépnek mondott szocialisták (BSZP) 19.8 százalékon álltak az utolsó felmérésben. Őrzi helyét a Mozgalom a Jogokért és Szabadságért (DPSZ) nevű török-muzulmán etnikai-vallási párt (12.5 százalék), ám új szerveződések is felbukkantak, a királycsináló pedig egy Szlavi Trifonov nevű popzenész lehet. Az 57 éves tévé-tulajdonos és showman azt ígéri a bolgároknak, hogy megoldja a problémáikat. A népi dallamokkal vegyített rockzenét játszó Ku-ku Band frontembere nem új szereplője a közéletnek. Huszonöt éve egyike volt azoknak, akik tömegmozgalom élén kényszerítették ki a posztkommunista Bolgár Szocialista Párt kormányfője Zsan Videnov lemondását egy bankbotrány után. Később népszavazást szervezett, amelyen ugyan a részvétel nem érte el az érvényességi küszöböt, mégis sokakban megragadt, hogy Szlavinak politikai ambíciója van. Tehetős ember, kábeltévé-csatornája a platform, ahonnan kampányol. A közel kétméteres, kopaszra nyírt, fülbevalót viselő férfi népszerű popzenész, a pandémia előtti időkben hatalmas arénákat volt képes megtölteni. Most viszont csak egy üres csarnokban adott kampányzáró koncertet, ahol újra elmondhatta üzenetét - kizárólag a maga fizetős tévéjén. Amúgy is jellemző taktikája, hogy nem hajlandó vetélytársaival vitázni, csak a maga tévéjében, zárt Facebook-csoportjában közli üzeneteit. Trifonov a tavalyi kormányellenes, maffiaellenes tüntetések idején jelentette be, hogy „Van ilyen nép!” névvel pártot alakít és indul a választásokon. Egyszerű programmal állt elő. Javaslata értelmében a jelenlegi arányos, listás választási rendszer helyett egyéni választókerületekben szavaznának a bolgárok két fordulóban. A "francia rendszerben" szerinte így becsületes embereket választanának. Ezen kívül azt akarja, hogy közvetlen választással kerüljenek posztjukra a legfőbb ügyész és a különböző szintű rendőrfőnökök. Úgy véli, hogy ez megoldaná a szervezett bűnözés kérdését és a legfőbb ügyész jelenlegi túlhatalmát Bulgáriában. Trifonovnak ezen kívül minden szektorra vannak ötletei, ezeket ugyancsak a vitát kerülve közli a választókkal. A populista popzenész pártjának 12.7 százalékot jósol a szófiai Alpha Research. Bulgáriában az 1990-es rendszerváltás óta hagyományosan a posztkommunista, oroszbarátként jellemzett BSZP és a Nyugatra tekintő jobboldal a politikai élet két főszereplője. Mellettük mindig jelen volt a parlamentben a rendszerváltáskor alakult török etnikai DSZP. Ez a bulgáriai státus quo három pártja. Mindháromnak vannak kapcsolatai a hazai szervezett bűnözéssel és külföldi gengszterekkel, mindhárom euroatlanti elkötelezettségűként jeleníti meg magát, s mind a három részt vett vagy most is részt vesz az EU-alapok lefölözésében. Ez az oka annak, hogy Bulgáriát minden statisztika az EU legszegényebb, korrupciótól leginkább sújtott tagállamának tartja, ahol erős a befolyása a helyi és orosz oligarcháknak, a sajtószabadság pedig csak nyomokban létezik. Ez az állapot többször hozott a politikai színtérre váratlan figurákat. Ilyen volt a második világháború utolsó két évében uralkodó II. Szimeon, az egykori gyermekcár, aki Szimeon Szakszkoburggotszki néven kormányfő lett. Az ő szárnyai alatt nőtt politikussá korábbi testőre Bojko Boriszov, aki a jobbközép tábor élére állva lett miniszterelnök, s uralja egy évtizede a politikai színteret a GERB élén. Trifonov is ilyen „politikai megváltónak” ígéri magát és egyelőre sikerült megszereznie pártjának a népszerűségi lista harmadik helyét. A tavalyi tiltakozások nyomán alakult még két további protesztpárt, amely az eddigi rezsim lecserélést ígéri. A 6.3 százalékon álló Demokratikus Bulgária jobbközép erő és a jogállamisággal kampányol. A korábbi ombudsman Maja Manolova egy inkább balos, szociálisan elkötelezett kormányzást ígérő erő élén esélyes bejutni a nemzetgyűlésbe, ez az „Egyenesedj fel, gengszterek, kifelé!” párt (6 százalék). A közvéleménykutatók szerint vasárnap sok függ a részvételi hajlandóságtól. Ha kevesen mennek el szavazni az a GERB-nek és nacionalista szövetségesének, a négy százalékos bejutási küszöbön egyensúlyozó Bolgár Nemzeti Mozgalomnak kedvez.