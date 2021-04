Oroszország külföldön gyártott Szputnyik V-vel gyorsítaná a lakosság oltását

Szerinte Amerika ezzel nyerné meg a jövőt.

A republikánusok szuronyt szegezve fogadták Joe Biden amerikai elnök bejelentését minden idők egyik legnagyobb infrastruktúra-fejlesztési projektjéről. A mintegy 2 billió (kétezer milliárd) dolláros tervben sok más mellett 10 ezer híd és 32 ezer kilométernyi út felújítása, az ólomból készült vízvezetékek cseréje, vasúti korszerűsítés, iskolaépületek felújítása, a kikötők és repülőterek fejlesztése, zöld energetikai forradalom, a közúti közlekedés elektromos autókra való átállítása és a hátrányos helyzetű kisebbségi közösségek támogatása szerepel. Ez még mindig csak az első fele a gigantikus csomagnak. A másodikat, amely szintén hasonló méretű lesz és a családok helyzetén kíván javítani, Biden néhány héttel későbbre ígérte, jóllehet már az első rész is 400 milliárdot irányoz elő az idősek otthoni gondozása feltételeinek megteremtésére. Ez nagy segítség lenne a terhek oroszlánrészét viselő fekete és spanyol ajkú nők számára. Az elnök azt mondta, 50 év múlva úgy fognak emlékezni tervére, mint amellyel „Amerika megnyerte a jövőt”. Pittsburghben tartott beszédében érzékeltette, hogy még annál is többről van szó, mint az amerikai gazdaság modernizálása, az emberek egészségének védelme és életszínvonaluk emelése. Biden úgy tartja, hogy a fejlesztések segítenek megőrizni az amerikai gazdaság vezető pozícióját a világban, illetve bebizonyítják a demokrácia erejét, azt, hogy többet képes adni polgárainak, mint a tekintélyuralmi rezsimek. Elképzeléseit a legnagyobb munkahelyteremtésnek nevezte a második világháború óta. Jól fizető, „szakszervezeti” állásokat ígért, egyben a nemzeti egészségügyi ipar felfuttatását és az elektromos autók hazai gyártását. Az óriási kiadást nyolc évre tervezi, ellentételezésként pedig eredeti szintjére akarja visszaállítani a Donald Trump által 28-ról 21 százalékosra csökkentett vállalkozási adót és eltörli az ugyancsak elődje által az olaj- és gázcégeknek nyújtott adókedvezményeket. A minimális adó bevezetésével meg kívánja szüntetni azt a gyakorlatot, amellyel sok nagy cég egyáltalán nem vagy csak minimálisan vette ki részét a közterhek viseléséből. Az első bírálatok éppen ez utóbbiakhoz kapcsolódtak. A konzervatív törvényhozási vezetők rögtön elfogadhatatlannak nevezték az adóemelést és óvtak az államadósság megugrástól. Arra panaszkodtak, hogy az infrastrukturális beruházás csak az álca, amellyel a liberálisok valójában régi társadalomátalakító elképzeléseik megvalósítását kívánják leplezni. A tőzsde ugyanakkor mámorosan, új rekordokat döntve reagált. Biden azt mondta, hogy kész megvitatni és befogadni a republikánusok javaslatait. Felidézte, hogy a republikánus Lincoln idején épült meg a kontinenst átszelő vasútvonal, míg Eisenhower idején az autópálya-hálózat. A konzervatív oldal azonban egyelőre nem mutat hajlandóságot akár csak megfontolni a projekt támogatását. A szenátus kisebbségi frakcióvezetője, Mitch McConnell azt ígérte, hogy „minden lépésében” ellenezni fogja a tervet. Egy friss felmérés szerint a válaszadók 54 százaléka helyesli, hogy a cégek és a gazdagok adójának emelésekből finanszírozzák az infrastrukturális fejlesztéseket. Egy eljárási kiskapu miatt a Demokrata Pártnak a szenátusban elég lenne 50 szavazat a törvény elfogadásához. Ennek ellenére Bidennek most minden törvényhozási tapasztalatára szüksége lesz, mert egyelőre még abban sem lehet biztos, hogy saját pártjából mindenki támogatja a tervezetet.