Vége a vízi közlekedési dugónak a Szuezi-csatornában

Szombaton mind a 61 hajónak sikerült áthaladnia, amely még az Ever Given miatt ragadt ott.

Az Ever Given óriás teherhajó megrekedése miatt feltorlódott összes jármű áthaladt szombaton a fontos tengeri útvonalon – írta a Reuters . A csatornát igazgató hatóság közölte, a partra vetett bálnaként veszteglő óriást egy hét alatt sikerült kiszabadítani, s még április 3-ára is maradt 61 olyan hajó, amely az Ever Given miatt nem tudott eddig továbbhaladni. A világ egyik legnagyobb teherhajója, a 400 méter hosszú Ever Given március 23-án fordult keresztbe és futott zátonyra a Szuezi-csatornában, melynek következtében 422 hajó torlódott fel az Egyiptom ellenőrizte vízi útvonalon. Amint azt a Népszava is megírta, március 29-én hétfőn sikerült kiszabadítani az óriáshajót. Szombaton még 24 további vízi járműnek is sikerült áthajóznia, amelyek már az Ever Given kiszabadítása után érkeztek. A hatóság vezetője szerint a baleset okát firtató vizsgálat a napokban elindult, s még két napig tart. (A hvg.hu nyomán)