Női kézilabda BL - Az első meccsen eldöntötte negyeddöntőjét a Győr

A magyar labdarúgó-válogatott második félidei jó teljesítményének köszönhetően 4-1-re megnyerte az Andorra elleni világbajnoki selejtezőt.

Felejthető első félidőt produkáltak a csapatok az Andorra-Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtezőn. A házigazdák némi túlzással többször rúgtak a magyar játékosokba, mint a labdába, de Marco Rossi szövetségi kapitány csapata sem tudott sokáig veszélyes helyzetet kialakítani. A sok hazai szabálytalanság sajnálatos következménye volt Kalmár Zsolt sérülése: a középpályást meglökték a levegőben, amikor felugrott a labdáért és olyan rosszul érkezett le, hogy megbicsaklott a lába. A játékos bekötött térddel hagyta el a játékteret, szerencsére nem szakadt el a keresztszalagja, nincs szükség műtétre, de így is ki kell hagynia néhány hetet. A rendkívül alacsony színvonalú első félidő utolsó pillanataiban a nemzeti csapatban első alkalommal eredményes Fiola Attila remek fejessel vezetést szerzett a magyar együttesnek. Szerencséje is volt Rossi együttesének, a 30. percben Lang Ádám buktatta ellenfelét a magyar tizenhatoson belül, de elmaradt a jogos tizenegyes. A vb-selejtezőkön nincs videóbíró, ezért az izlandi játékvezető nem tudta visszanézni az esetet. A második felvonás elején a szintén „első gólos” Gazdag Dániel ugyancsak fejjel vette be a hazai kaput, ezzel el is dőlt a találkozó. Kleinheisler László és Loic Nego góljai a különbséget növelték, a hosszabbításban a hazaiak is betaláltak tizenegyesből, mivel Hangya Szilveszter kezére pattant a saját lábáról a labda a büntetőterületen belül. „Az első játékrészben nem futballoztunk elég jól az agresszív ellenféllel szemben, amikor pedig mégis megtaláltuk a rést a védelem és a középpálya között, többnyire rossz döntéseket hoztunk – mondta a magyar válogatott szövetségi kapitánya a találkozót követő sajtótájékoztatón a sportnapilap helyszíni beszámolója szerint. - A hosszabbításban Fiola Attila javította korábbi hibáját, és nagyon fontos gólt szerzett. A fordulás után szemmel láthatóan elfáradt az ellenfél, erővel jobban bírtuk a meccset, és ennek köszönhetően több terület nyílt előttünk. Szép gólokat szereztünk, egyedül a hajrában befújt tizenegyest sajnáltam kicsit, a kapott gól nélküli meccsek minden edző lelkének jót tesznek. Kalmár Zsolt sérülése miatt viszont aggódom, Szoboszlai Dominikkal együtt a középpályánk legkreatívabb játékosai, és jelen állás szerint nem tudom, hogy számíthatok-e rájuk az Európa-bajnokságon. Bízom benne, hogy Zsolt minél előbb visszatér, és nem kell sokat kihagynia.” A szakember azt is elmondta, hogy bár a játék nem volt mindig gördülékeny, a magyar válogatott első három vb-selejtezőjén azt a küzdőszellemet látta a csapattól, amit elvárt.

További eredmények, csoportállás I csoport, 3. forduló: Anglia-Lengyelország 2-1 San Marino-Albánia 0-2 Az állás: 1. Anglia 3 3 - - 9-1 9 pont 2. Magyarorsszág 3 2 1 - 10-4 7 3. Albánia 3 2 - 1 3-2 6 4. Lengyelország 3 1 1 1 7-5 4 5. Andorra 3 - - 3 1-8 0 6. San Marino 3 - - 3 0-10 0 A következő forduló mérkőzéseit szeptember 2-án rendezik, a magyarok ezen a napon Angliát fogadják.

Eb-felkészülés Ciprus és Írország ellen Két felkészülési mérkőzést játszik a magyar válogatott a június 11-én kezdődő részben budapesti rendezésű Európa-bajnokság előtt. A Magyar Labdarúgó-szövetség hivatalos honlapjának tájékoztatása szerint a tervek szerint június 4-én Ciprus, 8-án Írország lesz az ellenfél. Mindkét mérkőzést Budapesten rendezik a Szusza Ferenc Stadionban. Az Eb-n a magyarok június 15-én találkoznak Portugáliával, 19-én Franciaországgal és 23-án Németországgal. Az első két csoportmeccs Budapesten lesz, a németek ellen Münchenben lép pályára Marco Rossi együttese.