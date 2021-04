Tízezernél is többen tüntettek Stuttgartban a járványügyi korlátozások ellen

Boris Johnson brit miniszterelnök a tervek szerint hétfőn ismerteti az elképzelés főbb pontjait.

A közlekedési lámpákhoz hasonló színkódos rendszer bevezetését tervezi a brit kormány annak meghatározására, hogy a koronavírus-járvány miatt jelenleg tiltott külföldi utazások újbóli engedélyezése után a britek mely országokat kereshetik fel a hazatérés utáni karanténkötelezettség nélkül. Boris Johnson brit miniszterelnök a tervek szerint hétfőn ismerteti az elképzelés főbb pontjait. A Downing Street által vasárnap előzetesen ismertetett részletekből azonban kitűnik, hogy a kormány vörös, sárga és zöld kategóriákat készül megállapítani, annak megfelelően, hogy az egyes országokban milyenek a koronavírus-fertőzöttségi és az oltási mutatók. A vörös és a sárga kategóriába sorolt országokból Nagy-Britanniába visszatérőknek karanténhotelekben, illetve otthoni elkülönítésben kell tölteniük tíz napot. A nagy-britanniai koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások között már jó ideje szerepel, hogy Angliából - nagyon kevés számú, nyomós indok kivételével - nem szabad külföldre utazni. Az utazási tilalom meghirdetett célja annak megakadályozása, hogy a külföldről hazatérő turisták új koronavírus-variánsokat hurcoljanak be, veszélybe sodorva a nagy-britanniai oltási kampány eredményeit. A "vörös lista" jelenleg is létezik: a brit kormány azokat az országokat sorolja ebbe a kategóriába, amelyekben elterjedtek a koronavírus különböző, a szakértők szerint aggodalomra okot adó variánsai. Ezekből az országokból tartózkodási jogosultság nélküli külföldiek nem léphetnek be Nagy-Britanniába, és az ebből az országcsoportból hazatérő briteknek, illetve Nagy-Britanniában élő külföldieknek is kijelölt, őrzött szállodákban kell eltölteniük tíz napot, saját költségükön. A tervezett új színkódos rendszer a londoni miniszterelnöki hivatal tájékoztatása szerint a vörös kategóriába sorolt országok esetében fenntartaná ezt az előírást. A sárga színkóddal ellátott országokból hazatérők otthonaikban is eltölthetik a tíznapos karantént. A zöld kategóriás országokból hazatérő utazóknak azonban a hazaérkezés után nem lenne kötelező a karantén. A turisztikai célú külföldi utazások engedélyezését a brit kormány által kidolgozott részletes nyitási menetrend legkorábban május 17-től irányozza elő. A kormány külön munkacsoportja azonban még jóval e lehetséges időpont előtt megvizsgálja az utazások újbóli engedélyezésének lehetőségét, és április 12-én terjeszti be ajánlásait.