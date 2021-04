Még mindig nagyon sokan szednek hidroxi-klorokint a koronavírus ellen Brazíliában

A katolikus egyház vezetője arra kérte a világ országait, hogy gyorsítsák fel a vírus elleni vakcinák szétosztását és beadását, különösen a szegények körében.

Ferenc pápa elítélte, "botrányosnak" nevezte a világ szűnni nem akaró fegyveres konfliktusait, a fegyverkezést, és méltányos vakcinaelosztást kért az embereknek a nemzetközi közösségtől a koronavírus ellen abban a beszédében, amelyet a húsvétvasárnapi ünnepi szentmise után mondott el a Szent Péter-bazilikában - írja az MTI. Az állami hírügynökség szerint



arra kérte a világ országait, hogy gyorsítsák fel a vírus elleni vakcinák szétosztását és beadását, különösen a szegények körében, mert - mint mondta - őket még inkább sújtja a járvány. Úgy vélte, "vakcina-internacionáléra" van szükség, vagyis a nemzetközi közösségnek el kell köteleznie magát az oltóanyagok méltányos megosztására a szegényebb országokkal.

Ferenc pápa a Szent Péter-bazilika lodzsája helyett idén is a bazilikában mondta el olasz nyelvű húsvéti üzenetét, amelyet a Vatikán interneten keresztül közvetített. A katolikus egyházfő már az első mondatban hangsúlyozta, hogy a koronavírus-járvány nagyon súlyos gazdasági és társadalmi válságot teremtett, amely mindenekelőtt a "törékenyebbeket" sújtotta. Ezért botrányosnak nevezte a vészhelyzet ellenére zajló fegyveres konfliktusokat, valamint a fegyverállomány növelését. Beszédében említette a betegeket és azokat, akik a pandémiában szeretteiket veszítették el. Támaszt sürgetett az egészségügyi dolgozók számára, ellátáshoz való jogot mindenkinek. Megemlítette azokat, akik munkájukat veszítették el a járvány miatt, a nehézségbe került családokat, az emberi kapcsolatoktól megfosztott, magánytól szenvedő fiatalokat.



"A pandémia, sajnos, drámaian növelte a szegények számát, ezrek elkeseredettségét" - mondta Ferenc pápa.

A világ konfliktusok, feszültségek sújtotta térségeinek sorát Haitivel kezdte, támogatását fejezve ki az erőszak uralta sziget lakosainak. Hasonlóképpen méltatta a demokrácia mellett elkötelezett fiatalokat Mianmarban. Köszönetet mondott a háború és szegénység elől menekülőket befogadó Libanonnak és Jordániának. Békét sürgetett Szíriában és békét a "botrányos csendtől" övezett Jemen számára, valamint fegyverletételt Líbiában. Párbeszédet és békés együttélést sürgetett az izraeliek és a palesztinok között. Megemlékezett Irakról, ahol nemrég járt, megemlítette az erőszak és terrorizmus sújtotta afrikai térségeket. A Kelet-Ukrajnában és Hegyi-Karabahban fogságba esettek szabadon engedését és hazatérését sürgette.



"Túl sok a háború, túl sok az erőszak még a világban! Le kell győzni a háborúzás mentalitását".

Emlékeztetett arra, hogy április 4. a taposóaknák elleni világnap. A világban a húsvétot ünneplő keresztények szabad vallásgyakorlását szorgalmazta. A beszéd után a katolikus egyházfő latinul elmondta a Rómának és a világnak szóló hagyományos Urbi et Orbi áldását. Vasárnap délelőtt a pápa a bazilikában mutatta be az ünnepi misét, de azon a járványügyi korlátozások miatt csak kétszáz ember vehetett részt. Jelen volt a kopt ortodox egyház képviselője és II. Karekin örmény pátriárka küldötte is. A Szent Péter tér is le volt zárva, bár a közelben lakó rómaiak, gyerekkel sétáló családok és kerékpárosok is megpróbáltak bejutni a Vatikánba. Ferenc pápa interneten mondja el rövid húsvéthétfői beszédét is. Keddtől újranyitják a Szent Péter teret és a bazilikát is, a járványkorlátozások azonban április végéig érvényben maradnak.