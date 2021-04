Pusztai Erzsébet elmagyarázta Varga Juditnak, hogy mikor lehetne biztonsággal újranyitni az országot

A kormány ezt az időpontot ugyan 2,5 millió beoltotthoz kötötte, azonban ennél bonyolultabb a helyzet.

Pusztai Erzsébet, korábbi egészségügyi szakpolitikus erre válaszul fejtette ki, hogy nem az oltások száma határozza meg az újranyitás időpontját. A szakembernek nem ez volt az első hasonló megszólalása a kormány terveit illetően. Korábban egy ATV-nek adott interjúban fejtette ki , hogy szerinte árilis 8-ig biztosan maradnak a korlátozások, de az azt követő intézkedések sem enyhítések, hanem észszerűsítések lesznek. A boltok esetében régóta mondják, hogy nem az a lényeg, hogy mikor zár be, hanem mennyien vannak ott - mondta. Úgy vélte, az iskolanyitás sem látható, hogy valóban megtörténhet-e, nem biztos, hogy április 19-én nyitni lehet. Az infektológus beszélt emellett az angliai vírusváltozatról is, amely sokkal fertőzőbb - nagyobb mennyiségben, hosszabb ideig ürítik a fertőzöttek, illetve fiatalabbaknál is súlyos tüneteket okoz. Ha valaki enyhébb változatban átesik a fertőzésen, egyáltalán nem biztos, hogy valódi védettsége alakul ki, ráadásul az új angliai változat nagyobb mennyiséggel képes fertőzni - mondta Pusztai.