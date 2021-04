Totális választási vereség - A bolgároknak elegük lett

Csatát nyert, de háborút veszített Bojko Boriszov miniszterelnök. Beláthatatlan, milyen összetételű kormány alakul és mikor.

Hétfőn délutánra egyértelművé lett Bulgáriában: minden eddigi parlamenti párt súlyos veszteségeket szenvedett, a választók leszavazták a status quo-t. A legtöbb voks ( 25,85 százalék) továbbra is az eddig kormányzó jobbközép GERB pártnak jutott. Három, eddig parlamenten kívüli erő jutott be a nemzetgyűlésbe, egyikük, Szlávi Trifonov popzenész „Van ilyen nemzet!” nevet viselő protesztpártja (18,19) megszerezte a második helyet. Ezzel hátrább sodródott a Bolgár Szocialista Párt (14,91). Még két új párt került be a nemzetgyűlésbe. A Demokratikus Bulgária jobbközép, európai és korrupcióellenes programmal indult, s megszerezte magának a legtöbb fővárosi szavazatát, országosan 10,14 százalékot kaptak. Ennek a pártnak főszerepe volt a tavaly nyári többhetes tiltakozó mozgalomban. Bejutott egy másik – inkább baloldali – korrupcióellenes párt, amely az „Egyenesedj fel! Gengszterek kifelé!” névvel indult ( 4,92) .

A DPSZ (Mozgalom a jogokért és a szabadságért) török-iszlám párt (9,18) ismét bejutott a parlamentbe. Ez a párt a bolgár politika legstabilabb szereplője, hívei nem hagyják el, s a DPSZ vezetői is képviselik a török, muzulmán kisebbség gazdasági és kulturális érdekeit. Az ő eredményüket még javíthatják a törökországi szavazókörökből beérkező jegyzőkönyvek.

Ezeket az eredményeket a szavazatok valamivel több, mint 72 százalékának összeszámlálása után tette közzé a bolgár választási bizottság (CIK). Különös módon a részvételi arány nem szerepel a CIK adataiban, de a közölt számok alacsony aktivitásra, kevesebb, mint hárommillió szavazóra utalnak. Ennek ellenére a tegnap délutáni állapotok szerint kiesett a parlamentből a szélsőjobb VMRO. Utóbbi más nacionalista pártokkal együtt eddig koalícióban kormányzott a GERB-bel. Az ő fellépésük következménye az Észak-Macedóniával kialakult nacionalista identitásháború, amely miatt Bulgária eddig akadályozta nyugati szomszédja EU-s csatlakozási tárgyalásainak megkezdését. Az eredmények legfeljebb arányaikban voltak meglepők. A szavazók egyértelműen nemet mondtak az eddigi jobbközép-nacionalista koalíció látványkormányzására. Arra atyáskodó, műparaszti stílusra, amellyel Boriszov a korrupt rendszert, a szervezett bűnözéssel és az oligarchákkal való kapcsolatát leplezte. Mint kiderült, a totális médiauralom sem volt elegendő ahhoz, hogy az embereket a miniszterelnök mellé állítsa. Pedig Boriszov – hozzá hasonló demagóg politikai üzérek példáját követve – saját magát állította a kampány középpontjába, ő oldotta meg az ország minden problémáját, egyedül győzte le a világjárványt, fejlesztett infrastruktúrát. Sőt, ellentétben oroszbarát elvbarátaival, még Moszkva kémeit is leleplezte.

Boriszov feltehetően véglegesen távozik a színpadról, annak ellenére, hogy pártja a legtöbb szavazatot kapta. Csak úgy maradhatna hatalomban, ha koalíciót kötne eddigi deklarált politikai ellenfeleivel a posztkommunista szocialistákkal és a török párttal, de így is alig lenne ötven százalékuk.

Kérdéses, hogy Trifonov hajlandó-e tárgyalni vele, s a status quo másik két pártjával - korábban azt elutasította. A változás új erőinek, a három protesztpártnak ugyanakkor nem lesz a kormányalakításhoz elegendő többségük. Esetleg megpróbálhatnak kisebbségi koalíciót alakítani, amelyet kívülről támogatna a régi pártok valamelyike. Az első eredmények után felbukkant egy ismeretlen helyről Bojko Boriszov, s gyakorlatilag elismerte, hogy vereséget szenvedett. Azzal állt elő, hogy az új nemzetgyűlés alakítson "szakértői kormányt", amely kivezeti az országot a világjárvány okozta válságból, s majd ezután rendezzenek újabb választásokat.