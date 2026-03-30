Sok szavazót bukott a Jobbik

Továbbra is az Európai Parlament (EP) képviselője lesz a kémkedéssel vádolt Kovács Béla, miután a Jobbik listájának harmadik helyezettjeként mandátumot nyert vasárnap. A szélsőjobboldali párt az MSZP-t megelőzve ugyan a Fidesz-KDNP mögött második lett a voksoláson - így három képviselőt küldhet az EP-be -, azonban mintegy 700 ezerrel kevesebben szavaztak a Jobbikra, mint az április 6-i országgyűlési választáson. Budapesten pedig nagyon rosszul szerepeltek, minden kerületben a baloldali pártok mögött végeztek. Vagyis az Európai Unió intézményei elleni kémkedéssel gyanúsított Kovács ügyének szerepe lehetett a Jobbik-szavazók kétharmadának urnáktól való távolmaradásában.