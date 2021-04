Megtervezett gyermekmolesztálások

Sem az országot elhagyni, sem bejönni nem egyszerű most.

Torlódik a forgalom Ausztria felé Hegyeshalomnál - közölte az Útinform a honlapján hétfő délután. Korábban az M1-es autópálya-határállomáson Ausztria felé mintegy másfél kilométeres volt a kocsisor, késő délutánra már csaknem 3 kilométeres lett a torlódás, és a várakozási idő a rendőrség tájékoztatása szerint egyről két órára nőtt. A rendőrség honlapjának adatai szerint Jánossomorjánál is várakozással kell számolniuk a személyautóknak Ausztria felé. Ott korábban egyórás volt a várakozási idő, de ez is két órára nőtt. A szerb határszakaszon Magyarország felé alakult ki torlódás. A személyautóknak Röszkénél egy, Tompánál kettő, míg a teherautóknak Tompánál három órát kell várakozniuk. Ásotthalomnál is egyórás várakozásra kell készülniük a Magyarországra tartó személyautóknak. Emellett továbbra is egy órát kell várakozniuk a Románia felől érkező teherautóknak Ártándnál - derül ki a rendőrség hétfő délutáni adataiból.