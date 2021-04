Könnyen elkerülhető bőrproblémát okozhat a maszkviselés

A már nevet is kapott jelenség – maszkné – megelőzéséhez és kezeléséhez bőrgyógyász adott tanácsokat.

Az állandó maszkviselés bár a koronavírus-fertőzés megelőzésének egyik leghatékonyabb módja, a bőrproblémákkal küzdő vagy érzékenyebb bőrű embereknek különböző nehézségeket okozhat. Sokan fordulnak tanácsért szakemberhez, mert a maszk alatti területen a bőrük egyre pattanásosabbá válik. Ezt a jelenséget, amely a maszkné nevet kapta, okozhatja az, hogy a maszk dörzsöli a bőrt. Ez történik bizonyos sportolóknál is, az állvédő alatt is kialakulhat ilyen bőrprobléma – mondta Schmidt Emese bőrgyógyász, a Budai Allergiaközpont orvosa. Ha a bőr nem tud megfelelően szellőzni, az izzadtság nem tud eltávozni, fokozódik a faggyúmirigy-termelés, emiatt különböző formájú pattanások jelenhetnek meg. A száj körüli pattanások periorális dermatitisz tünetei, az orr és az orcák területén kialakuló gyulladások rosacea jelei is lehetnek. A szakorvos kiemelte, az aknék különböző formái eltérő kezelést igényelhetnek, ezért panaszok esetén célszerű szakemberre bízni a bőrápolást. Ha a munkaidő nagy részét maszkban töltjük, érdemes változtatni a korábbi bőrápolási rutinon. Válasszunk inkább gyengéd összetevőket tartalmazó, illatanyagmentes termékeket, az aktív összetevőket tartalmazó készítmények – kémiai hámlasztók, A-vitamin tartalmú termékek vagy szalicilsav – alkalmazását körültekintéssel végezzük, mert ezek miatt még érzékenyebbé válhat a bőr. Használatuk csak éjszakára javasolt, nappalra pedig fényvédős hidratáló ajánlott. A pattanások után maradó hiperpigmentáció ellen niacinamid vagy magas C-vitamin tartalmú termékeket érdemes használni, de óvatosan, mert a maszk fokozza a hatóanyag bőrbe jutását, ezért ezeket is inkább éjszakára kenjük fel. Maszkné esetén is ajánlott először szakemberrel konzultálni. Van, hogy elég a bőrápolási rutin megváltoztatása, például az olajos nappali krémet könnyedebbre cserélni. Ha azonban a panaszokat gomba vagy rosacea okozza, más típusú kezelésre van szükség – hangsúlyozta Schmidt Emese.

Erre figyeljünk a maszkhordásnál

Fontos, hogy megfelelő védelmet nyújtson a cseppfertőzés ellen, ne legyen túl laza, de az sem jó, ha túl szoros. Az eldobható maszkok mellett jó választás a fülnél állítható nagyságú változat is, amellyel csökkenthető a bőr dörzsölése. A többször használatos maszk ne műszálas legyen, hanem pamut. Cseréljük naponta, a használtat pedig mossuk rendszeresen. Érdemes allergénmentes mosószert és öblítőt használni, mert az erős illatanyagok is irritálhatják a bőrt. Sminkelni akkor is lehet, ha maszkot hordunk, a hangsúly ilyenkor is a készítmények összetevőin van – mondta Schmidt Emese. A vastag festékréteg eltömítheti a pórusokat, de egy könnyű, olajmentes alapozó vagy színezett nappali krém jó választás lehet. Este pedig ne maradjon el a smink alapos eltávolítása és a gondos bőrápolás.