El kell engedni a 2032-es olimpiát

Nem maradt más lehetőség, mivel a NOB bejelentette, hogy Brisbane-t tartja megfelelő helyszínnek.

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöksége január 27-én döntött a Budapest2032 nevű, nyolc tagú testület létrehozásáról. Ennek a bizottságnak az a feladata, hogy felmérje, milyen esélyei vannak a magyar fővárosnak a 2032-es nyári olimpia rendezési jogának megszerzésére, adottak-e a feltételek a jelentkezés benyújtásához. A korábbi játékok kiválasztása hét évvel az aktuális időpont előtt történt meg, amit megelőzött egy kétéves pályázási időszak, amikor a jelentkezőknek megadott határidőkig kellett különböző feltételeket teljesíteniük. A MOB tehát úgy számolt, hogy a Budapest2032-nek két éve van a magyar főváros esélyeinek minden részletre kiterjedő felmérésére és alapos elemzésére. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azonban egy bejelentéssel megoldotta a 2032-es olimpiai pályázat kérdését. A NOB február 24-én bejelentette, hogy Brisbane-t részesíti előnyben a 2032-es rendezés iránt érdeklődő városok közül. Ilyesmi korábban nem fordult elő, a NOB a közlését azzal indokolta, hogy így kíván segíteni a többi érdeklődőnek abban, ne költsenek el fölöslegesen eurómilliókat a pályázat előkészítésére. (A 2024-es meghiúsult budapesti olimpiai kandidálásra 16 milliárd forint közpénz ment el.) Ausztráliában 2000-ben volt legutóbb olimpia, akkor Sydney rendezte és az olimpiai mozgalom történetének egyik legjobb házigazdájának bizonyult. Március 11-én még egyértelműbb üzenet érkezett a NOB-tól, amikor közleményében azt írta, Brisbane minden kritériumnak megfelel. „Brisbane kitűnő lehetőséget nyújtott arra, hogy biztosítsuk az olimpiai mozgalom jövőjét ebben a bizonytalan időszakban”– mondta a NOB online ülésén Kristin Kloster Aasen, a nyári olimpiák helyszínkijelölését előkészítő bizottság norvég elnöke. Európából Isztambul, Szentpétervár és Németországból Észak-Rajna Vesztfália tartománya jelezte érdeklődését a 2032-es játékok iránt. A németek már bejelentették, hogy amennyiben a NOB Brisbane-t támogatja, úgy ők elkezdik előkészíteni a pályázatukat a 2036-os olimpiára. A Német Olimpiai Bizottság sajtótájékoztatót is tartott, ahol közölte, nem fog jogi lépéseket tenni a NOB ellen. A házigazdák kiválasztására nincs írásos szabály, csak egy évtizedek óta megszokott és alkalmazott menetrend létezik, amin bármikor joga van változtatni a NOB-nak, ha ezt indokoltnak tartja, hangzott a magyarázat arra, miért nem tesznek jogi lépéseket a németek. A MOB még nem jelentette be, hogy elengedi a 2032-es budapesti olimpiai pályázatot, de várhatóan nem lesz más lehetősége. Lapunk úgy tudja, hogy a szervezet elnökségi ülésén volt olyan, aki javasolta a német példa követését és annak bejelentését, hogy a magyar főváros is inkább a négy évvel későbbi játékokra kezd el koncentrálni. A MOB azonban mielőtt ezt megtenné, egyeztetést kezdeményez a NOB-bal. Többek között arra szeretne választ kapni, hogy a jövőben mindig így jelöli-e ki a rendező várost a NOB vagy a mostani egy egyszeri kivételes döntés volt. Ha a későbbiekben is a NOB bejelenti, hogy kit támogat, akkor módosítani kell a pályázatok előkészítésén is. Eddig hét évvel a játékok előtt dőlt el, ki a házigazda, Brisbane-nek tizenegy éve lesz a felkészülésre. Amennyiben ez lesz az új forgatókönyv, akkor a 2036-os helyszínről 2025-ben dönt a NOB. Ha négy évvel több idő marad az olimpia előkészítésére, az minden leendő házigazda számára komoly segítséget jelent. Igaz, ez sem oldja meg a lakosság ellenkezését. Egy magyar pályázat esetén meg kell szerezni az emberek támogatását, ami sokkal nehezebbnek tűnik, mint dűlőre jutni a NOB-bal.