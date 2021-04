Kerületi oltás, kormányzati vezérlés - így zajlott a vakcinák beadása a szakrendelőkben

A kommunikációs zavarok a járványügyi intézkedésekben is tükröződnek. A tragikus halálozási mutató és saját felelőssége elfedésére a Fidesz kampányt indított a baloldal ellen.



Saját magát állította kényszerpályára a kormány azzal, hogy – a járványhelyzet javulására számítva – meghirdette a nyitásról szóló úgynevezett nemzeti konzultációt, amitől a baljós jelek ellenére sem lépett vissza. A konzultáció február 18-án kezdődött: az aznap közzétett adatok szerint 2853 új fertőzést és 104 halálos áldozatot regisztráltak Magyarországon. Ráadásul Müller Cecília országos tiszti főorvos pont azon a február 18-ai napon jelentette be, hogy már a harmadik hullámnál tartunk. A „brit mutáns” berobbanásakor a kormánynak két ellentétes, egymást kizáró fogalmat kellett volna szinkronba hoznia: az enyhítést és a szigorítást. A zavarodott nyilatkozatok a teljesíthetetlen feladat okozta frusztrációról tanúskodnak. A járvány legnehezebb két hete előtt állunk – vélekedett Orbán Viktor miniszterelnök február 25-én. Bő egy hét múlva, március 5-én újabb kemény két hétről beszélt: „zárnunk kell ahhoz, hogy húsvétkor nyithassunk”. Ígérete már akkor is elhamarkodottnak tűnt, azóta tény, hogy a húsvéti nyitás nem valósult – a tragikusan rossz járványügyi adatok miatt nem is valósulhatott – meg. Ismétlés a tudás anyja: Orbán Viktor március 26-án nem volt rest megint kifejteni, hogy a „következő egy-két hétben” nehéz időszak jön. Március végén és április elején újfent közölte, hogy lesz még néhány nehéz hetünk. Eleve az sem világos, hogy a kormány pontosan milyen feltételekhez akarja kötni a nyitást. Orbán Viktor a 2,5 millió beoltottat jelölte meg kritériumként. Ennek teljesítése küszöbön áll. Ócsai Lajos, az egykori ÁNTSZ járványügyi főosztályvezetője ugyanakkor a Népszavában megfejthetetlennek nevezte, a miniszterelnök honnan veszi, hogy 2,5 millió beoltottal kellő védettsége lesz az országnak. Erdei Anna immunológus lapunknak elmondta, hogy a tavalyi állapotokon alapuló számítások szerint a nyájimmunitás eléréséhez nagyjából a lakosság 60-65 százalékát kellene beoltani, de a vírusmutánsok miatt az is lehet, hogy (a fertőzés útján védetté váltakat is beleértve) 85-90 százalékot kell elérni. Kételyeikkel nincsenek egyedül. A sajtóban megjelent nyilatkozatok közül szemezgetve: Duda Ernő biológus szerint legalább 3,5 millió oltás kellene ahhoz, hogy a fertőzések száma a felére csökkenjen. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora úgy ítélte meg , hogy akkor lenne mindenki biztonságban, ha 5 millió embert sikerülne beoltani. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa állította, hogy 6-7 millió ember beoltása kell a nyájimmunitás kialakulásához. A legszebb az, hogy Kásler Miklós , az emberi erőforrások minisztere már januárban jóval nagyobb számot említett, mint Orbán. A miniszter 5 millió ember beoltásával kalkulált, de – tette hozzá – a 18 éven aluliakat nem számolva is 3,5-4 millió embert kellene védetté tenni. Március 19-én a miniszter azt mondta, hogy a járványt akkor lehet megfékezni, ha a népesség nagyobbik része immunitással rendelkezik. Március 28-án Kásler kijelentette, hogy legkorábban május végén, június elején lehet nyitni: feltéve, hogy nem jönnek új mutációk. A kormányzati megnyilvánulásokat átszövő kuszaság az intézkedésekben is tetten érhető. Ha nem lenne katasztrofális a helyzet, akár még derülhetnénk is azon, hogy külön honlapot hoztak létre pusztán annak ellenőrzésére, az oltásra regisztrált emberek ténylegesen szerepelnek-e az állami nyilvántartásban. A pedagógusok oltása körüli káoszban végképp nincs semmi vicces. A témával lapunk is nagy terjedelemben foglalkozott: a kormány kezdetben nem mutatott rá hajlandóságot, hogy elrendelje a tanárok oltását, majd mégis engedélyezte azt. Teljesen kizárt azonban, hogy az iskolák április 19-ére tervezett – rendeletben is rögzített – nyitásáig a pedagógusok megfelelő védettséget szerezzenek. A kormány oltási tervének részletei a titkok világába tartoznak. Jellemző epizód, hogy váratlanul soron kívül oltani kezdték a várandós és szoptató anyákat több budapesti helyszínen, de azok, akik nem csaptak le azonnal a lehetőségre, könnyen pórul járhattak. Müller Cecília gyorsan módosított ugyanis: kivételes bánásmódban csak terhes nők részesülnek, szoptató anyák nem. A „beoltottsági versenyben” valóban jól állunk, de a folytonos kormányzati sikerpropaganda nem feledtetheti: abban a szomorú rangsorban, ami a halálozási arányt mutatja, Magyarország a közelmúltban szintén az élmezőnybe került. Márpedig tavaly szeptember 12-én – amikor nálunk még viszonylag kevés, 633 halálos áldozatot követelt a járvány – Orbán Viktor a köztévének adott interjújában hangsúlyozta, hogy elsősorban a halálesetek számától teszi függővé a védekezés sikerét. A miniszterelnök elszörnyedve emlékeztetett rá, hogy „Nyugat-Európában ezrek, tízezrek haltak meg”. A halálos áldozatok száma most már 22 ezer körül jár Magyarországon. Lázár János volt miniszter extrém magyarázattal rukkolt elő: „A keleti vakcinák eddig 600 ezer magyar embernek mentették meg az életét, óvták meg őket a súlyos betegségtől, a nyugati vakcinák hiánya miatt pedig 20 ezer magyar ember veszítette el az életét”. A kijelentés vetekszik Lázár régebbi elhíresült megállapításával: „akinek nincs semmije, az annyit is ér”. A Fidesz a jól bevált receptet vette elő, hogy elterelje a figyelmet a rengeteg áldozatról és a járvány elleni védekezés kudarcáról. Hollik István, a kormánypárt kommunikációs igazgatója a nagypénteket találta legalkalmasabbnak arra, hogy bejelentse: a Fidesz online kampányt indít annak érdekében, hogy meggyőzze az embereket, ne higgyenek az általa „oltásellenesnek” minősített baloldalnak. A hírre reagálva Somogyi Zoltán kommunikációs szakember, szociológus a közösségi oldalán Orbán Viktort idézte: „Bűn az oltás ellen kampányolni.” Majd hozzáfűzte: ha nem kampányol semelyik komolyabb politikai erő sem az oltás ellen (sőt), akkor bűn az oltás elleni kampány ellen kampányolni.

Kampánytéma lett az oltás: A Fidesznek az is oltásellenes, aki oltáspárti

Aki az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyásához akarja kötni a keleti vakcinák alkalmazását Magyarországon, az a vakcinák biztonságosságát hangoztató magyar szakemberek véleményét vonja kétségbe, és bizalmatlanságot kelt ezekkel a készítményekkel szemben, emiatt oltásellenes – ezzel a logikával magyarázta a Népszavának Hollik István, a Fidesz szóvivője a kormánypárt legújabb kampányát, amelyben a „baloldal oltásellenes politikájára” hívják fel a figyelmet. Kérdésünkre, hogy kit értenek „baloldal” alatt, Hollik István azt mondta, „mindenkit, aki bizonytalanságot kelt, vagy keltett egyes vakcinákkal kapcsolatban, többen voltak ilyenek értelemszerűen, Jakab Pétertől Gyurcsány Ferencig”. Az online kampányban többek között a Jobbik-, vagy a DK-elnök keleti vakcinákkal szemben hangoztatott kritikus mondatait idézik vissza. – Dobrev Klára még három nappal ezelőtt is azt mondta, hogy csak az EU által jóváhagyott vakcinával oltatja be magát, ezt a baloldal szavazói úgy dekódolhatják, hogy ne fogadják el a kínai vagy az orosz oltóanyagot. Ez már tragédiához is vezetett a baloldalon – mondta Hollik. A politikus arra utalt, hogy a járványban meghalt Penz András DK-s képviselő, akinek felkínálták a kínai vakcinát, de elutasította azt. A témán napok keresztül rajta volt a kormánybarát sajtó. Megkérdeztük Hollik Istvánt, hogy nem tartja-e kegyeletsértőnek egy halálesetből politikát csinálni, mire azt válaszolta, a Fidesz kampányában nem szerepel az elhunyt politikus, a kormánypárti médiának pedig a kampányhoz nincs köze. A baloldal oltásellenességéről szóló kampány több héten át tart majd, és – miként Hollik István fogalmazott – „több videót készítünk még, amivel alátámasztjuk, hogy a baloldal oltásellenességéről szóló szavaink nem légből kapottak”. Az ellenzéki pártvezetők egyébként éppen húsvéthétfőn tettek közzé közös videót, amiben – tekintet nélkül a vakcina fajtájára – az oltás mellett kampányolnak. Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke a videóban hangsúlyozta: „Minden magyar kapja meg az oltást! Ez az egyetlen módja annak, hogy legyőzzük a koronavírust és visszakapjuk az életünket.” – Az „oltásellenes ellenzék” kampány célja, hogy a halálozások magas számáért ne a kormánynak kelljen viselnie a felelősséget, továbbá az egészségügyi védekezés egyetlen elemét, az átoltottságot emelje ki, amely kapcsán a kormány sikeresnek érzi magát – mondta lapunknak Mikecz Dániel. A Republikon Intézet elemzője szerint „a Fidesznél úgy gondolhatják, hogy médiaelőnyével, kommunikációs erőforrásaival a kormány képes saját maga megfogalmazni az ellenzék álláspontját”. – Ez nem alaptalan, hiszen már a bevándorlás kapcsán is ez történt. Míg azonban bevándorlót alig láttak a szavazók, most első kézből lehet arról tapasztalatuk, hogyan teljesít a Fidesz alatt az egészségügy – mondta Mikecz Dániel. Szerinte a kampány további korlátja az lehet, hogy az oltással szemben éppen azok a társadalmi csoportok szkeptikusak, akik jellemzően a Fideszre szavaznak. – A magasabb végzettséggel rendelkezők nem kételkednek az oltás hatékonyságában, szükségességében, körükben viszont több a kormányellenes szavazó – jelentette ki. Vasali Zoltán, az IDEA Intézet munkatársa szerint „az agresszív kormánypárti harci hév inkább csak az egészségügyi rendszer kormányzati elhanyagolásának leplezésére irányul, hiszen a harmadik hullám kiemelkedő halálozási arányának felelősségét nem tudják a riválisaikra hárítani”. Közölte, az ellenzék által jelzett kritikák – hogy több Magyarországon alkalmazott vakcinának nincs uniós engedélye – megjelenítettek egy valós félelmet. – Másrészt az ellenzék már nemcsak az oltásra buzdít, hanem orvosi végzettségű politikusaik részt vesznek az oltási folyamatban, és az önkormányzatok szakrendelőiket is hadrendbe állították – tette hozzá.

Bedőlt kormányfői jóslat Vannak olyan települések, ahol soha nem is volt, meg nem is lesz koronavírus – érvelt Orbán Viktor az iskolák teljes bezárása ellen a cikkünkben hivatkozott tavaly szeptemberi köztévés interjújában. Nem kellett sokáig várni a cáfolatra. Müller Cecília két hónap múlva, november 15-én számolt be arról, hogy a „magyarországi települések 85 százalékában találtak koronavírussal fertőzött személyt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az országban mindenhol jelen lehet a vírus”.