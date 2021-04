Míg Kövér a bélyeggyűjtést, addig Áder inkább az éjjeliszekrény-beszerzést támogatta tavaly

Adakozó volt az államfő és az országgyűlés elnöke.

Mint minden évben, tavaly is szépen adakozott a bélyeggyűjtőknek Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Erre azután kerülhetett sor, hogy saját maga dönthet egy jótékonyságra fordítható 73 milliós keretről. Ugyanígy járhatnak el a hivatalban lévő és volt államfők is. A szervezeteknek, alapítványoknak, semmiféle pályáztatási vagy kiválasztási előírásnak nem kell megfelelniük, hogy kinek mennyi jár arról kizárólag a közméltóságok dönthetnek - írta összegzésében a 168.hu . A portál cikke szerint az utólag közzétett nyilvános lista alapján Áder János köztársasági elnök az idei év első 3 hónapjában már 9,5 millió forintot jótékonykodott el. Az elérhető dokumentum szerint 8 millió forintot adott a budapesti I. sz. Bókay Gyermekklinika alapítványának, és 1,5 millióval támogatta a Mozgássérültek Zala Megyei Egyesületét. Ezzel szemben tavaly összesen 34 kedvezményezettnek jutottak Ádertől 1-3 millió forint közötti összegek. A lista szerint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kétszer is kapott pénzt karácsonyi élelmiszercsomagokra, összesen 3 milliót, az ELTE Egyetemi Könyvtárának restaurátor-műhelye pedig a régi kódexlapok megmentéséhez szükséges eszközt vehetett Áder 730 ezres támogatása segítségével. Jelentősebb összeget, 2,5 millió forint juttatott az államfő egy egyházi fenntartású szociális intézménynek éjjeliszekrény-beszerzésre. Kövér László házelnök esetében eddig csak a tavalyi lezárt év adományozási listája érhető el, amiből kiderül, hogy 74 szervezetnek adományozott valamilyen összeget 2020-ban. A listán dominánsai a határon túli és az egyházi, valamint a magyarsággal változatos módon foglalkozó szervezetek voltak. A négy legnagyobb összegű – 2-2 milliós – támogatást a