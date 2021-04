Legalább száz méternyi szeméthalom csúfítja Pécs környékét

Az illetékes szervek hiába tesznek bármit, az illegálisan lerakott szemét hetente újratöltődik.

Több mint száz méter hosszú az az illegális hulladéklerakó, ahová hetente többször is ismeretlenek viszik a szemetet Pécs közelében. Az ott lakók folyamatosan takarítják a szeméthalmazt - számolt be az ATV Híradója . A portál szerint Keresztes László Lóránt, az LMP helyi frakcióvezetője már feljelentést is tett az ügyben, mert kiderült, hogy a szemétben több adat is van a lerakók személyére vonatkozóan, és egy videót is kapott, amelyen éppen szórják a szemetet a területre.