Kultúra a karanténban

Egy érzelmi hullámvasút a világhírű tinisztár, Billie Eilish karrierjét bemutató dokumentumfilm.

Még csak tizenkilenc éves, de Billie Eilish amerikai énekes-dalszerző megkerülhetetlen alakja a kortárs popzenének. Remekül jelzi ezt, hogy tavaly óta hét Grammy-díjat zsebelt be, tavaly egyike volt a világ legtöbb eladást produkáló előadóinak, a Youtube-on közel negyven millió, az Instagramon több mint nyolcvan millió követője van, a bad guy című klipjére pedig már egymilliárd néző kattintott rá. Idén életrajzi filmet is bemutattak róla, a „Kicsit homályos a világ” című alkotást, amely Eilish első sikereit, popikonná válását, és a sztárság sötét oldalát is bemutatja. A filmben fontos szerepet kap Eilish családja, amely kezdetektől fogva támogatta a lányt: az anya tanította dalt szerezni, az apja zongorázni és ukulelén játszani, míg a bátyja, a zenei producer Finneas O'Connell együtt énekelt vele a tehetségkutatókon. A történet visszatérő helyszíne a Los Angeles-i szülői ház, ahol a két testvér a fiú szobájában rögzíti az első stúdióalbum még formálódó dalait. Aztán egyszerre a koncerteken találjuk magunkat és egy klipforgatáson, melyet az akkor tizenhat éves Billie tervez meg. A kamera nemcsak a színpadra kíséri fel a fiatal sztárt, de a fellépések után vele tart az öltözőbe, a hotelszobába, a repülőtérre, aztán újra a családi házba, ahol édesanyja és testvére újra és újra biztatja, hogy az előadása igenis remek volt, még ha Billie nem is érezte így. A mű az apró bukkanókat is bemutatja, amitől a doku kivált személyes lesz, és ami a legfontosabb: őszinte. Billie a fellépésein megszólítja a rajongókat, együtt érez velük, a koncerteken kiénekli a fájdalmát, hogy aztán a fiatalok könnyekben törjenek ki, és időnként persze ő is. A lány elviszi a hátán a száznegyven perces filmet. Az egyik legkülönlegesebb pillanat, amikor megtudjuk, hogy ő is rajong valakiért, nevezetesen a szintén tinisztárként induló Justin Bieberért, akibe tizenkét évesen fülig szerelmes volt. A kaliforniai Coachella zenei fesztiválon látjuk, amint a két fiatal először találkozik egymással, a lány meg se tud szólalni örömében, majd egyszerre átöleli a fiút, és zokogni kezd. Eilish sikerei mögött mindvégig ott áll a család. Anyja folyamatosan tartja benne a lelket, miközben kimossa a fellépőruháit, és persze ápolja a testét is, Billie egy-egy koncerten ugyanis az ugrálások miatt nagyokat zakózik. Látjuk, amikor édesapja elengedi az első autóútjára, miután megszerezte jogsit, és ahogy a lány és bátyja a soron következő dalukon dolgoznak. „Komolyan nem értem, hogy a művészek, legyenek bármennyi idősek is, amikor így felfelé ível a pályájuk, mihez kezdenek a szüleik nélkül” – mondja az anya az egyik koncert után. A sztársághoz vezető út a testi fájdalmak mellett lelkiekkel is jár. Többször is szóba kerül Eilish depressziója és Tourette-szindrómája, miközben rapper pasija folyamatosan hanyagolja őt, aki két fellépés között törődésre vágyna, míg egy-egy botlásáért cikizni kezdik az az interneten. – Nem lehet egy nyugodt pillanatom a koncert után – mondja, miután egy fellépését követően ismeretlenekkel kénytelen fotózkodni, és persze mindehhez jófejet vágni. A kemény munkát végül siker koronázza. Billie nemcsak a rajongóit szólítja meg, de a 2020-as Grammy-díjátadó zsűrijét is – a lány többek között Az év dala, a Legjobb új előadó, és Az év albuma kategóriákban nyer, míg bátyja Az év zenei producere díjat veheti át. És noha a film ezen a ponton véget ér, Eilish története még bőven folytatódik. Erre utal egy korábbi, a Coachella fesztiválon játszódó jelenet, melyben Katy Perry, a harmincnégy éves popsztár arra figyelmezteti a lányt, hogy a következő tíz év bizony kész őrület lesz. Infó: Billie Eilish: Kicsit homályos a világ (Billie Eilish: The World's a Little Blurry) Rendezte: R.J. Cutler Megtekinthető a tv.apple.com oldalon