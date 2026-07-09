A sorozat egyik epizódja után kapott jelölést a legjobb operatőri munka kategóriájában.
A feltörekvő görög tehetség, Hrisztosz Nikou hasonló abszurdot forgatott, mint az előző filmje, az Almák volt: míg előbbiben egy vírus miatt amnéziások lettek az emberek, utóbbiban kitalálnak egy tesztet, amely megmutatja, hogy szerelmesek vagyunk-e a párunkba vagy sem. A rendező a Zürichi Nemzetközi filmfesztiválon adott exkluzív interjút a Népszavának.
Nem lehet azt állítani, hogy a magyar filmesek nem sikeresek idén – gondoljunk csak Buda Flóra Anna vagy Reisz Gábor fesztivál elismeréseire – és íme itt a következő: Rév Marcell fényképezte a Fingernalis (Körmök) című romantikus sci-fit, melyet a görög Christos Nikou rendezett.
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Új magyar film, elsőfilmes rendező, szerelem, gyűlölet, meleg erotika - a berlini elismerő fogadtatás után a mától itthon látható Viharsarok egy ígéretes tehetség indulása. Császi Ádám egy divatossá hígult témában súlyos mondandóval lép a közönség elé.