„Manapság az ujjainkkal hozzuk meg a döntéseket. Ez ijesztő”

A feltörekvő görög tehetség, Hrisztosz Nikou hasonló abszurdot forgatott, mint az előző filmje, az Almák volt: míg előbbiben egy vírus miatt amnéziások lettek az emberek, utóbbiban kitalálnak egy tesztet, amely megmutatja, hogy szerelmesek vagyunk-e a párunkba vagy sem. A rendező a Zürichi Nemzetközi filmfesztiválon adott exkluzív interjút a Népszavának.