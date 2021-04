Ideiglenesen a Spirit FM szól majd a Klubrádió megüresedett frekvenciáján

A Közösségi Rádiózásért Egyesület maga is pályázott a frekvenciára, de a pályázatból kizárták.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa múlt hét keddi ülésén úgy határozott , hogy május 3. és október 29. között, ideiglenesen kereskedelmi rádiós szerződést köt a Közösségi Rádiózásért Egyesülettel, amely Spirit FM néven eddig a Budapest-Belváros 87,6 MHz-en hallható szolgáltatását sugározza majd a Budapest 92,9 MHz-es frekvencián - vette észre a Media1

A Klubrádió használta ezt a frekvenciát február 14-ig, jelenleg pereskedés tárgyát képezi . Az egyesület maga is pályázott a frekvenciára, de a pályázatból kizárták. Miután a frekvencia üres maradt, úgy határoztak, ideiglenes használatra vonatkozó kérelmet nyújtanak be. A hatályos szabályok alapján a médiaszolgáltató az eddigi, Budapest 87,6 MHz frekvencia közösségi használatáról lemondott, így nincs akadálya a grémium szerint, hogy birtokba vegye átmeneti időre a frekvenciát.

A tanács megállapította azt is, hogy a Budapest 89,5 MHz körzeti rádiós frekvencia kereskedelmi jellegű használatára kiírt pályázat nyertese az egyedül pályázó Radio Plus Kft. Ez a Mészáros Lőrinchez közeli cég üzemelteti a Rádió 1-et. Ugyanakkor a szolgáltatók kérelmére a Médiatanács engedélyezte, hogy április 1-jétől a VLNC FM Rádió Kft. Székesfehérvár 101,8 MHz-en működő jogosultsága, valamint a Best Rádió Kft. Eger 100,7 MHz-en, Zalaegerszeg 88,9 MHz-en és Szolnok 102,4 MHz-en működő jogosultságai is hálózatba kapcsolódjanak a budapesti Best FM-mel. Ettől a naptól egyúttal a szolnoki szolgáltatás Amadeus Rádió helyett 102,4 Best FM néven sugározza műsorait. Véglegesítette a grémium a Szekszárd 104,5 MHz és a Salgótarján 99,3 MHz helyi frekvenciák közösségi jellegű pályázati felhívásait, valamint elfogadta a szintén közösségi Szekszárd 102,5 MHz, a Komló 91,4 MHz és a kereskedelmi jellegű Pápa 95,7 MHz-re vonatkozó tervezeteket.