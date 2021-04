Erdogant bírálat érte, hát puccsot kiáltott - Legkevesebb 104 ember számíthat valamilyen retorzióra

Az ankarai kormány, illetve az ahhoz köthető sajtótermékek és szervezetek felháborodással reagáltak arra, hogy a nyugallományban lévő tisztek úgy gondolják, beleszólhatnak a közéleti vitákba. Az ügyészség már eljárást is indított az ügyben.

Csúcson a koronavírus-fertőzések száma, mélyponton a török líra árfolyama, épp ezért figyelemelterelésként mindenképpen kapóra jött a montreux-i szerződés körüli felhajtás a népszerűsége megtartásáért küzdő Recep Tayyip Erdogannak . A török államfő hétfőn azt mondta, hogy puccsot sejtet, hogy a hétvégén 104 nyugalmazott tengernagy közös közleményben állt ki az 1936-ban megkötött, többhatalmi tengerjogi egyezmény mellett. Az ankarai kormány, illetve az ahhoz köthető sajtótermékek és szervezetek egyaránt általános felháborodással reagáltak arra, hogy a nyugallományban lévő tisztek úgy gondolják, beleszólhatnak a közéleti vitákba. Az ügyészség már eljárást is indított, a feltételezett hangadókat államellenes összeesküvéssel gyanúsítják, tíz ex-admirálist már hétfőn őrizetbe vettek, további négytől - előrehaladott korukra tekintettel - azt kérték, hogy adják fel magukat. Az ügy pikantériája, hogy Erdogan hangsúlyozta, hogy nem is áll szándékában felmondani a kérdéses megállapodást, igaz azt is hozzátette, a jövőben szükséges esetén egyetlen konvenció felülvizsgáltától sem zárkóznak el. A montreux-i szerződés a Fekete- és az Égei-tengert összekötő Boszporusz illetve a Dardanellák tengerszoros átjárhatóságát szabályozza és ezen tengerrészek felett kizárólag ellenőrzési jogot garantál Törökországnak. A megállapodás körüli vitát részben a török kormány által múlt hónapnban jóváhagyott Isztambul-csatorna terve izzította fel. Az átjáró egy alternatív útvonalt biztosítana a két tenger között, amelyre - a török elnök értelmezése szerint - nem vonatkoznának a tengerjogi egyezményben foglalt rendelkezések, így például azok sem, amelyek a Fekete-tengerrel nem határos országok hadihajóinak áthaladását korlátozzák. Mindez leginkább Oroszországot érinthetné érzékenyen, hiszen Törökország a majdani csatornán keresztül - ha úgy tartja kedve - teljesen szabad utat biztosíthatna NATO-szövetségesek hadihajóinak, ezáltal felboríthatná az erőviszonyokat a Fekete-tengeren. Amennyiben ez bekövetkezne a montreux-i szerződés értelmét vesztené és ennek következtében a török érdekeket szolgáló passzusok létjogosultsága is megkérdőjeleződne. Múlt pénteken több mint 120 egykori török diplomata figyelmeztetett arra, hogy az Isztambul-csatorna megépítése akár Törökország a Boszporusz és a Dardanellák feletti fennhatóságát is veszélybe sordorja. A nyugalmazott tengernagyok intelme is vélhetően ennek tudható be, bár az sem feltétlenül mellékes körülmény, hogy az egykori tisztek egy része oroszbarát és NATO-kritikus nézeteikről ismert.