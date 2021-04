A Hertha megvált magyar kapusedzőjétől

A részvételt a koronavírusra hivatkozva mondta le Phenjan.

A koronavírus-járvány miatt a Koreai NDK sportolói nem vesznek részt a nyári, tokiói olimpián – tudatta honlapján a kelet-ázsiai ország sportügyekért felelős szervezete. Előzőleg a helyi ötkarikás bizottság még március 25-én, videokonferencia keretében egyeztetett sportvezetőkkel és más észak-koreai illetékesekkel. Mint írták, a döntést azért hozták meg, hogy „megvédjék versenyzőiket” a világméretű egészségügyi válságtól, amelyet a Covid-19 okozott. Észak-Korea azon kevés országok közé tartozik, amelyek eddig egyetlen koronavírusos megbetegedést sem jelentettek. Phenjan már tavaly lezárta a határait annak érdekében, hogy a vírus ne jusson be, megfigyelők szerint azonban a betegség jelen van az országban. A pandémia miatt tavalyról idénre halasztott tokiói olimpia a tervek szerint július 23-án kezdődik.

Ez lesz 1988 óta az első alkalom, hogy a Koreai NDK hiányozni fog a nyári olimpiáról, akkor a hidegháború miatt bojkottálta a szöuli játékokat. A mostani visszalépés a Koreai Köztársaság reményeit is lelohasztja, a déli szomszéd ugyanis abban reménykedett, hogy közös csapat indításával újrakezdődhetnek a béketárgyalások. A két ország 1950-53-as konfliktusuk óta jogilag még mindig harcban áll egymással, miután a háború fegyverszünettel, és nem békekötéssel ért véget. A 2018-as phjongcshangi téli játékokon már történt közeledés: Kim Dzsong Un észak-koreai vezető a húgát küldte Dél-Koreába, mint az északi csapat vezetőjét, a két delegáció egy zászló alatt vonult a megnyitón, s a két ország közös női jégkorongcsapatot indított. Az északiak visszalépése a 2032-es olimpiarendezési terveket is erősen aláássa, 2018-ban ugyanis a két ország vezetősége megállapodott abban, hogy közös pályázatot nyújtanak be. A tokiói szervezőbizottság annyit közölt, hogy a sajtóból értesültek az észak-koreai visszalépésről, de tovább dolgoznak azon, hogy a többi országgal közösen sikerre vigyék a játékokat.