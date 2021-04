Brutális összegű kínai hitelből húzzák fel Orbánék a sanghaji elitegyetem budapesti kampuszát

Az építkezés egyes becslések szerint 540 milliárdba kerülhet.

- derül ki a Direkt36 által megszerzett kormányzati dokumentumokból. A portál idézi az erről szóló minisztériumi előterjesztést is, amely szerint az Orbánék által 540 milliárdosra becsült építkezés jelentős részben kínai alapanyagokból, kínai munkával, nagyrészt kínai hitelből valósulna meg. Ez nagyon hasonlítana arra a konstrukcióra, mint amilyen a Budapest-Belgrád vasútvonal esetében megvalósult - olvasható a kormányzati anyagban, mely arra is rávilágít, hogy a potenciális építtető az a Kínai Állami Építőmérnöki Vállalat lenne, amit a világ számos országában gyanúsítottak meg kémkedéssel és korrupcióval. A Fudan kampusza egyébként becslések szerint 540 milliárd forintba fog kerülni, ami sokkal magasabb összeget jelent, mint amit a kormány a teljes magyar felsőoktatásra költött 2019-ben. Mint azt korábban a Népszava megírta , az új Atlétikai Centrummal átellenben, a Kvassay-híd másik oldalán épülhet fel a kínai Fudan Egyetem első európai kampusza. A sanghaji egyetem hazai megjelenését a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezte. Orbán Viktor 2018-ban adta áldását a tervre, éppen akkor, amikor a CEU ellen heves hadjáratot indítottak. 2019 decemberében Palkovics László miniszter pedig alá is írta az új campusról szóló megállapodást az egyetem képviselőivel. A korábbi elképzelések szerint 2024-re készülhet el a campus, ahol négy-öt karon (gazdasági, nemzetközi kapcsolatok, orvosi, műszaki tudományok) folyna az oktatás, bár kezdetben csak mesterképzések indulnának. Az intézmény öt-hat ezer hallgatót fogadna, akiket 500 tanár oktatna.