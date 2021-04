Kultúra karanténban

A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.

Alelnök Adam McKay író-rendező két éve bemutatott filmje igaz sztorit vázol: a jelenkori amerikai politika egyik legzárkózottabb és legtitkolódzóbb elméjét, Richard Bruce (Dick) Cheneyt állítja a középpontba, Christian Bale újabb nagy átalakulást prezentáló alakításában. Szereplőtársai Amy Adams, Steve Carell és Sam Rockwell. A filmet 8 Oscar-díjra jelölték, köztük a legjobb film, a legjobb színész és legjobb rendező kategóriákban. 21.45 Cinemax Száműzött komponisták A Berlin Filharmonikusok koncertjén szereplő három zeneszerzőben - Kurt Weill, Stefan Wolpe, Seiber Mátyás - nemcsak az a közös, hogy zsidó művészként száműzetésbe sodorta őket a nemzetiszocializmus, hanem az is, hogy műveik a zenei avantgárd iránti érdeklődést és a kortárs fény iránti nyitottságot ötvözték. A koncerten az autentikus berlini hangnemet Dagmar Manzel, a város egyik legismertebb film-, színházi és televíziós színészének részvétele teszi teljessé, aki nagy sikert aratott a Komische Oper különféle produkcióiban. Berliner Philharmoniker Digital Concert Hall Világhazafiak Magyarok. Nem (csak) Magyarországon dolgoznak, nem (mindig) itt élnek. Az egyiknek a szó az eszköze, a másiké a kép, a zene, a mozdulat, a test. Az egyik magánéleti, a másik politikai okból költözött el, az egyik kétlaki, a másik ritkán látogat haza. Sok év távollét után is mind akcentus nélkül beszéli a magyar kultúrát. A világ pedig miattuk is figyel ránk. A mi kultúrluxusunk, hogy az ő szemüvegükön át is látjuk a világot. Milyen a világfalu másik utcájában lakni, dolgozni? Milyen az ott, és milyennek látszik az itt - onnan nézve? Beszélgetések online - addig is, amíg találkozhatunk igazán. Vendégek: Antal Csaba és Rév Marcell, aki kérdez: Upor László. 19.00 Facebook Live