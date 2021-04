Meghalt 311 beteg és 1933 új fertőzöttet találtak itthon

A főpolgármester szerint az emberek hozzáállásán is múlik, hogy a kísérlet, amelyet a kormány a mostani nyitással elindít, a járvány lecsengését vagy drámai erősödését hozza-e.

Kedden délután jelentette be a miniszterelnök, hogy elérte a 2,5 milliót a koronavírus-fertőzés ellen legalább egyszer beoltott magyarok száma, így az előzetesen lefektetett szabályok szerint szerdától kinyithatnak az eddig zárva tartó üzletek és újraindulhatnak a szolgáltatások. Orbán Viktor szavaira Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a közösségi oldalán reagált. Azt írta, megérti azok megkönnyebbülését, akiknek így megmenekülhet az üzlete, a munkahelye, és azt az igényt is, hogy visszakapjunk valamit a szabadságunkból. Mégis arra kérek mindenkit, hogy értsék meg, az oltás, különösen az első oltás önmagában nem állítja meg a járványt. A fertőzés továbbra is emberéletek százait veszi el minden nap. Családok ezrei gyászolnak vagy imádkoznak a lélegeztetőgépen lévő szeretteik gyógyulásáért. Magyarországon népességarányosan világviszonylatban is kiugróan magaas a halálozások száma továbbra is. A kórházakban az emberi teljesítőképesség határán küzdenek a betegekért az orvosok, a rezidensek és az ápolók” – írta. Karácsony felhívta a figyelmet arra is, hogy a kormány nem a fertőzöttségi adatokhoz, nem a kialakult immunitáshoz, hanem az első oltást megkapók számához igazítja a korlátozások enyhítését. Szerinte ez a kísérlet komoly felelősséget tesz minden állampolgár vállára. „A mai miniszterelnöki bejelentés után a mi hozzáállásunkon is múlik, hogy a járvány lecsengésére vagy drámai erősödésére számíthatunk-e a következő hetekben. Az európai összehasonlításban jelentős átoltottság ellenére még mindig sokan vannak, akik nem jutottak vakcinához, vagy oltottságuk még nem biztosít kellő védettséget. És bár egyre kevesebben, de még mindig fájóan sokan azok, akik elutasítják az oltást” – írta a főpolgármester, majd arra kérte az embereket, hogy legyenek óvatosak, tartsák be a jól ismert egészségügyi szabályokat.