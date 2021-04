Leszakította a tilosban sínekre hajtó autó tetejét a vonat

A többszörös és különös visszaesőnek minősülő férfi szabadulását követően alig három hónappal kezdett bele a betörés sorozatba. Mintegy 110 millió forint értékben vitt el főként készpénzt, ékszereket és elektronikai eszközöket.

Összesen 168 alkalommal tört be ingatlanokba Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Zala megyékben, illetőleg a fővárosban követte el - tájékoztatott a a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség. A letartóztatás hatálya alatt álló férfi valamennyi bűncselekmény elkövetését elismerte. A 179 rendbeli minősített lopás miatt vele szemben 18 év szabadságvesztés is kiszabható. Az ügyészség a vádiratban – egyebek mellett - fegyházbüntetés kiszabására, a feltételes szabadságból történő kizárásra, egy következő büntetése feltételes szabadságának megszüntetésére, 12.643.797 forint erejéig vagyonelkobzásra és 32.568.221 forint bűnügyi költség megfizetésére is indítványt tett. Az eljárást a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai folytatták le, érdemi döntést pedig várhatóan a Győri Járásbíróság fog hozni az ügyben.