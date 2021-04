A Covid-19-ből felgyógyultak harmadánál jelentkezik idegrendszeri vagy mentális zavar

A múzsáját ábrázoló monumentális festmény is a festő „csodás évében” készült.

Árverésre bocsátják májusban New Yorkban Pablo Picasso egy monumentális női portréját, amelynek leütési ára elérheti az 55 millió dollárt is – írta az Artnet.com művészeti portál, amely szerint a kimagasló alkotás eladása a műkincspiac lábadozását jelezheti a zűrös tavalyi év után. A Femme assise pres d'une fenetre (Marie-Thérese), 30 October 1932 című, 1,5 méterszer 1,14 méteres mű a festő szeretőjét és múzsáját, Marie-Thérese Waltert ábrázolja. A festmény vonzerejét növeli, hogy Picasso normandiai kastélyában készült 1932-ben, a festő úgynevezett „csodás évében”, amikor a mester több mint 100 képet festett, közülük sokat Marie-Thérese-ről, csaknem mindig meztelenül vagy majdnem ruhátlanul, alvás vagy pihenés közben. A kép egyike annak a Marie-Thérese-t ábrázoló portrésorozatnak, amelyet legutóbb egy 2017-18-as kiállításon mutattak be a londoni Tate Modernben és a párizsi Picasso Múzeumban. Az Artnet.com figyelemre méltónak találja, hogy egy ilyen nagy értékű műalkotás kerül piacra egy olyan időpontban, amikor a művészeti piac még csak kilábalóban van a tavalyi válságból. A múlt évben mintegy 25 százalékkal esett vissza a műalkotások kereskedelme, különösen az impresszionista és a modern művek szektorában, ahol 41 százalékkal zuhant a 10 millió dollárnál értékesebbre becsült alkotások adásvétele az Artnet számításai szerint. A művészeti portál szerint a Christie's május 11-i aukcióján a Picasso-vászon leütési ára jó eséllyel meghaladja bármely más Picasso-műét, amely 2020 folyamán került piacra. Nemrég a Sotheby's is bejelentette egy 50 millió dollárra becsült Basquiat-mű árverését, e két esemény együtt a műkincspiacba vetett bizalom visszatérését jelezheti az Artnet szerint.