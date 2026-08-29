Hogyan jön létre a tudat az agy működéséből, és honnan tudhatjuk, hogy más élőlényeknek – vagy a mesterséges intelligenciának – vannak-e szubjektív élményei? A tudatkutatás ma már számos részletet feltárt, de a legfontosabb kérdések egy része továbbra is nyitott.
Az Airplane című szatíra könyörtelen fekete humorba csavart jelenete, amelyben egy idős asszony kérdezi a poszttraumás stressz-szindrómában szenvedő vadászpilótát a repülőgépen a levitézlett vezénylő tábornokot juttatta eszembe.
Egy ép embernek sem könnyű egy hegyvidéki túra. Ben Spencer és Peter Smorthit az első, aki mozgássérültként teljesítette ezt a 422 kilométeres útvonalat.
Több mint 230 ezer, főleg amerikai, koronavírus-fertőzésen átesett ember orvosi dokumentációját elemezték a kutatók.
Sikerült összekapcsolni az eddig helyrehozhatatlannak hitt idegi kapcsolatot.