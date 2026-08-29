Boldogkői Zsolt: A tudat természete

Hogyan jön létre a tudat az agy működéséből, és honnan tudhatjuk, hogy más élőlényeknek – vagy a mesterséges intelligenciának – vannak-e szubjektív élményei? A tudatkutatás ma már számos részletet feltárt, de a legfontosabb kérdések egy része továbbra is nyitott.