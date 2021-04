Kijevnek nincs B-terve

Csúnya históriába keveredett Matt Gaetz képviselő, akit pedig republikánus kollégái már enélkül is ritka visszataszító alaknak tartottak.

Mennyire kell toxikusnak lenni ahhoz, hogy az ilyen dolgokban nem éppen kezdő Donald Trump még háromméteres bottal se nyúljon valakihez? Matt Gaetzzel pontosan ez történik: a volt elnök nem sietett megszólalni egyik leglelkesebb híve és potenciális politikai örököse érdekében. Tanácsadói arra biztatták, hogy ne is tegye, mert Gaetz menthetetlen. Még Trump lakott a Fehér Házban, amikor az igazságügyi minisztérium vizsgálatot rendelt el a floridai képviselő ellen „sex trafficking”, azaz egy személynek a belső államhatáron szexuális céllal való átszállítása miatt. Miután a szóban forgó illető egy fiatalkorú, 17 éves lány volt, a dolog szövetségi bűncselekmény, és automatikusan minimum tíz év börtön jár érte. Ha viccelni akarnánk, azt is mondhatnánk, hogy végre itt a bizonyíték a QAnon összeesküvés-elmélet állítására, miszerint pedofil politikusok gyerekekkel kereskednek... Matt Gaetz republikánus családba született. Apai nagyapja történetesen egy republikánus konvención halt bele az infarktusba, dúsgazdag üzletember apja pedig a floridai szenátus elnöke is volt. A most 38 éves ügyvédet 2016-ban választották képviselőnek. Észak-floridai körzete vidékies, konzervatív, igazi „déli” terep, nem is hasonlít az államról a filmekben vagy az idegenforgalmi hirdetésekben sugalmazott képhez. Ennek megfelelően Gaetznek sosem kellett demokrata párti kihívóktól tartania, törzsszavazói pedig annál boldogabbak, minél jobban felidegesíti a semmirekellő liberálisokat. Az ifjú floridai Trumppal egyszerre érkezett a washingtoni politikába, ahol gyorsan eltanulta a siker titkát: minél durvábban és minél többet kell beszélni. Több száz alkalommal vendégeskedett a Fox News és más jobboldali tévék műsoraiban, ahol mindig lelkesen védelmezte Trumpot és harciasan támadta ellenfeleit. Sokkal ritkábban beszélt saját, a marijuana gyógyászati célú felhasználását, az egynemű párok örökbefogadási jogát és a klímaváltozás elleni intézkedéseket támogató javaslatairól, mert ezek nem illettek a Trump-hívők világképébe. Annál aktívabb volt az elnök elleni első impeachment eljárása alatt: két tucat republikánus kollégájával betört egy zárt meghallgatásra, ahol nem volt semmi keresnivalója. Január 6-án, a Capitolium épülete elleni támadást megelőzően Gaetz felemelt ököllel jelezte támogatását a tömegnek. Az ostrom után megszavazta az elektori szavazatok összesítését ellenző javaslatokat, majd nem átallotta azt mondani, hogy az erőszakos cselekményeket baloldaliak követték el. Azokat a republikánus kollégáit sem kímélte, akik megszavazták Trump második impeachmentjét, egyikük, Liz Cheney ellen még gyűlést is szervezett. Mint a New York Times most megírta, ekkor már egy ideje benyújtotta kérését, hogy más képviselőkkel együtt részesüljön biankó elnöki kegyelemben. Nem világos, Trump tudott-e a dologról, de a gyanú szerint a többes szám csak arra szolgált, hogy ne tűnjön fel: Gaetz nagyon is rászorult volna a kivételezésre. Akkor már hosszú ideje nyomozás folyt egyik barátja, Joel Greenberg ellen. A floridai megyei adóhivatali vezető saját ismerőseivel töltötte fel az intézményt, ahol furcsán bánt a közpénzzel, és a személyazonosságot is igazoló jogosítványokat hamisított. Utóbbira azért volt szüksége, hogy mögéjük rejtse azokat a fiatal nőket, akiket egy „sugar daddy” honlapon szedett föl. A pénzért gazdag patrónusokat kereső lányokon azután osztozott Gaetzzel, aki hódításairól pucér fényképek kíséretében dicsekedett a többi képviselőnek. Gaetz mindent tagad, azt mondja, hogy bár nem szerzetes, és mindig bőkezűen bánt volt barátnői­vel, de sosem fizetett szexért, és felnőttként nem volt dolga 18 éven aluliakkal. Csakhogy Greenberg ellen már 33 vádpont gyűlt össze, és ha nem akar évtizedekre börtönbe vonulni, akkor jobban teszi, ha együttműködik az ügyészekkel. Azt például biztonsági kamerák felvételei bizonyítják, hogy ő és Gaetz munkaidőn kívül az adóhivatalban jártak, ahol Greenberg lejárt jogosítványokat vett elő a szemétből. Az is tény, hogy Greenberg dicsekedett a Gaetzzel közös, sőt másoknak is rendelkezésre bocsátott nőkkel. A demokrata párti házvezetés máris megfosztaná Gaetzet a bizottsági helyeitől, és saját pártja sem vette a védelmébe. Legtöbb kollégája eddig is visszataszítónak találta a magát már-már Trump potenciális populista utódjának képzelő képviselőt. A volt elnök, aki korábban nagy tehetségnek nevezte, és dicsérte fiatalságát meg azt, hogy mennyire jóképű, most csak annyit jegyzett meg, hogy tőle ugyan nem kért kegyelmet és különben is, Gaetz mindent tagad. Az üstökösként feltűnt politikus alighanem hullócsillagként végzi. Még örülhet, ha el tudja kerülni a börtönt.