Úgy tűnik, az orosz elnök futárnak használta az amerikai elnököt. Azt üzente, ha az ukránok nem teljesítik a követeléseit, akkor megsemmisíti egész Ukrajnát.
Az elnök egy esetleges jövőbeli orosz offenzívától tart.
Egyre sűrűbben érkeznek a hírek arról, hogy ismét forrong a Balkán: noha a koszovói zavargások mintha csitulni látszottak volna, pattanásig feszült a légkör.
Máris további városok kerültek az oroszok célkeresztjébe.
Az ukrán elnök szerint az orosz hadsereg kifogyóban van a korszerű rakétákból, a régi, pontatlanabb rombolóeszközök leginkább a lakosságot fenyegetik.
Az oroszok, ha lassan is, de tovább haladnak előre a Donbászban, ám ennek ára van.
A megszállók egyre több katonát vonultatnak fel a Donyeck-medencénél a következő három hét döntheti el a háború kimenetelét.
A háború lezárását és életszínvonal emelkedést ígért megválasztásakor Volodimir Zelenszkij. A járvány átírta a forgatókönyvet, a volt színész elnök nem találja a kiutat a sokszoros káoszból.
Manapság már nyíltan kezelik a prostitúciót, ám a szexiparban dolgozók továbbra is életveszélynek vannak kitéve. Különösen a Nigériából, Közép-Ázsiából és a Donbászból érkezők.
A kelet-ukrajnai konfliktus helyszíni ellenőrzésével kezdte megbízatását az EBESZ új soros elnöke. Sebastian Kurz osztrák külügyminiszter január elsejétől vette át a szervezet vezetését és az EBESZ Állandó Tanácsának január 12-ülésén, Bécsben mutatja be 2017-es prioritásait.
Mintegy 50 milliárd dollár nagyságrendű anyagi kártérítést szándékoznak kérni az ukrán hatóságok Oroszországtól a Krímért és a Donbászért. Erről Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter beszélt kedden este a Telekanal 24 csatornának, az interjút az Unian ukrán hírügynökség ismertette.