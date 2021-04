Bevásárolna az orosz vakcinából Bajorország

Rövid, de szigorú, és tartományokon átívelően egységes zárlat szükséges az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) harmadik fertőzéshullámának megfékezéséhez a kancellár szerint - mondta a szövetségi kormány helyettes szóvivője szerdán Berlinben.

Ulrike Demmer a járványügyi szabályok alakításáról folytatott politikai viták kormányfői megítéléséről elmondta, hogy a kancellár szerint a SARS-CoV-2 járványának állását mutató szakmai, tudományos adatok alapján helyes minden törekvés, amely a szabályok szigorítása és egy rövid, országosan egységes zárlat felé mutat. A napi új regisztrált fertőződések számának alakulása a húsvéti ünnepnapok torzító hatása miatt nem ad pontos képet, a SARS-CoV-2 okozta betegség (Covid-19) miatt intenzív kórházi ápolásra szorulók számának növekedése viszont világosan mutatja, hogy gondoskodni kell a járvány lassításáról - fejtette ki a helyettes kormányszóvivő. Hozzátette: az a legfontosabb, hogy stabilan 100 alatt legyen az úgynevezett hétnapi fertőzésgyakoriság, vagyis az előző hét napon regisztrált fertőződések százezer lakosra vetített száma. A kancellár szerint országosan egységes előírásokra van szükséges, és a tartományonként széttartó szabályozás nem járul hozzá a járványhelyzet javításához. Ugyancsak rövid - legfeljebb néhány hetes -, és országos zárlatot sürgetett szerdán Markus Söder bajor miniszterelnök, aki a tartományi kormány ülése után tartott müncheni tájékoztatóján kiemelte: megfontolandó, hogy egy szövetségi szintű törvénnyel biztosítsák a szabályozási egységet az úgynevezett vészfékrendszer alkalmazásának ügyében. A vészfékrendszer lényege, hogy vissza kell állítani a második hullám enyhülése révén március elején felfüggesztett korlátozásokat, és újabb szigorításokat is be kell vezetni azokban a tartományokban, járásokban vagy városokban, amelyekben tartósan - egymás után három nap - száz fölött van a hétnapi fertőzésgyakoriság. Ez a mutató a húsvét előtti utolsó napon, április 1-jén országos szinten 134,2 volt, és a legtöbb tartományban is meghaladta a százas határértéket, de a korlátozásokat nem mindenütt állították vissza és szigorították meg, ami politikai vitákhoz vezetett. A szövetségi kormány vezetői és a tartományi kormányok vezetőit összefogó miniszterelnöki konferencia (MPK) következő járványügyi tanácskozását április 12-re tervezik. A széttartó szabályozás körüli viták miatt több tartományi kormányfő a tanácskozás előrehozását javasolta. Az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) szerdai összesítése szerint országszerte 4439 embert ápolnak az intenzív osztályokon a Covid-19 miatt. Ez csaknem húszszázalékos növekedés az egy héttel korábbi 3729-hez képest. A Covid-19 miatt intenzív osztályon fekvők 56 százaléka, 2478 ember szorul gépi lélegeztetésre. Országszerte 23 868 intenzív ellátási ágyat üzemeltetnek, ezek közül 3104 szabad. A vészhelyzeti tartalék, azaz a pillanatnyilag nem használt, és hét napon belül üzembe helyezhető intenzív ágyak száma 10 435 - olvasható a szervezet jelentésében. A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) kimutatása szerdai összesítése szerint az utóbbi 24 óra alatt 9677 fertőződést szűrtek ki tesztekkel. Ez jelentős csökkenés az egy héttel korábbi 17 051-hez képest, de a húsvéti ünnepek alatt kevesebb tesztet készítettek, és nem továbbított adatokat minden egészségügyi hivatal az RKI-nek, ezért a statisztika torzíthat - figyelmeztet az intézet. A Covid-19-cel összefüggésben egy nap alatt 298 halálesetet regisztráltak. Ez számottevő növekedés az egy héttel korábbi 249-hez képest. Az új halálesetekkel 77 401-re emelkedett a járvány áldozatainak száma Németországban.