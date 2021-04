Másfél héttel meghosszabbították a védelmi intézkedéseket, marad a maszk és a távolságtartás

Még jó néhány hónap, míg azt mondhatjuk, hogy vége a járványnak, ráadásul a lakosság negyedének átoltottsága nem indokolja a nagy enyhítést.



Óva intek mindenkit, hogy egy oltás után úgy érezze, hogy övé a világ – mondta Szlávik János, Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője az InfoRádió szerda esti Aréna című műsorában. Az interjú apropója azt volt, hogy Magyarországon több mint 2,5 millió ember beoltása után a kormány úgy döntött: a koronavírus-járvány harmadik hullámában megkezdődik a lépcsőzetes nyitás. Az infektológus ezzel kapcsolatban arra figyelmeztetett:

„Nagy engedményeket a lakosság negyedének átoltottsága után nem lehet adni. Ennyivel még nem lehet visszatérni a normális életünkhöz. Nyáron juthatunk el oda. (...) Először a nyílt terekben való nagyobb mozgás jöhet szóba. Például egy nyári focimeccsen a tömeg még veszélyes lehet, de a strandon talán majd nem kell maszkban napozni.”

Arra is figyelmeztetett, hogy a brit mutáns a fiatalok között szedi az áldozatait, és már gyerekeket is megfertőz, és mint mondta, azért is fel kell venni az oltást, mert nem lehet tudni, hogy ki miért betegszik meg jobban. Erre buzdított is mindenkit, és kiemelte:



„Így szinte biztos nem leszünk súlyos betegek, nem kerülünk kórházba és nem halunk meg.”

Szlávik János szerint vakcina felvétele azért is fontos, mert hatékony gyógyszer még nincs a betegség kezelésére, az első legkorábban az idei év végén készülhet el. Ugyanakkor a szakember az elmúlt hónapokban sokadszorra és nyomatékosan leszögezte:



„a védettség csak a második oltás utáni egy-két hétben alakul ki”.

Megjegyezte, hogy az első oltás is elkezd az immunrendszerben dolgozni, két-három hét alatt elindul az ellenanyag-termelődés. Olyan magas szint is kialakulhat, amely védettséget ad, de a második védőoltás erősíti meg az immunválaszt, és akkor alakul ki a 90 százalék feletti hatékonyság. Az infektológus szerint Izrael az élő példa arra, hogy mikor lehet szélesebb körben nyitni, és érdemes már Nagy-Britanniára és az Egyesült Államokra is figyelni.