Egész márciusban nem esett annyi csapadék, mint április elsején

Bár az égitest életre nem alkalmas, az atmoszférája és a keletkezési története a szakértők számára érdekes.

Egy exobolygó körül szokatlanul sokszínű légkört fedeztek fel az olaszországi Galileo Nemzeti Teleszkóp (Telescopio Nazionale Galileo - TNG) segítségével. A víz mellett öt további molekulát tartalmaz az atmoszféra a nemzetközi kutatócsoport közlése szerint. Az Osztrák Tudományos Akadémia Űrkutató Intézetének (IWF) részvételével zajlott kutatás eredményeit a The Nature címűtudományos folyóiratban mutatták be. A tudósok azt remélik, hogy olyan bolygóra bukkannak a Naprendszeren kívül, amely hasonlatos a Földhöz, és amelyen akár az élet bizonyos formái is megtalálhatók. Sok eddig felfedezett exobolygó „forró Jupiterre” hasonított. A most vizsgált HD209458b jelű bolygó is ezek közé tartozik. Bár életre nem alkalmas az égitest, légköre és keletkezési története érdekes a szakértők számára. A La Palma szigeten lévő TNG segítségével megvizsgálták a bolygó légkörét és öt szenet és nitrogént tartalmazó molekulafajtára bukkantak a víz mellett: szén-monoxidot, hidrogén-cianidot, metánt, ammóniát és acetilént találtak. Ez arra utalhat, hogy a bolygó a csillagától nagyobb távolságban jött létre, majd közelebb került hozzá – mondta Luca Fossati, a grazi intézet kutatócsoportjának vezetője, a tanulmány társszerzője. Ez az egyik első exobolygó, amelyet már 20 évvel ezelőtt felfedeztek. Mérete és tömege nagyjából a Jupiterével azonos, de 20-szor közelebb kering anyacsillagához, mint a Föld a Naphoz. Ennek megfelelően ez az Orion csillagképben megtalálható bolygó szélsőségesen forró: a tudósok becslése szerint mintegy 1800 Celsius-fokos.