Tudjuk, mit fog csinálni szombaton! - Érik a vasutasok sztrájkja is

Egyre többen csatlakoznak a szombat délelőttre, a budapesti Kossuth térre meghirdetett tüntetéshez, így megbukni látszik az a a kormányzati szándék, hogy az oktatási kerekasztal összehívásával, illetve a felvetett problémákra "egyetlen kategorikus nem választ sem adva" kihúzzák a készülődő demonstráció "méregfogát", vagy legalábbis gyengíteni igyekezzenek azt. Az előjelek ennek a törekvésnek a kudarcát jelzik, annál is inkább, mert a technikát vagy nem egyeztették, vagy Lázár önjáró működése lett az a bizonyos légy a levesben. A sima modorú Balog Zoltán után a finomkodással nem vádolható kancelláriaminiszter olyan arrogánsan szólt be a megviselt idegrendszerű tanerőknek, hogy - később visszagondolva - tán még maga is meglepődött. Pedig akármilyen stabilan ülnek a nyeregben, a lavina azért mégiscsak lavina, azt csak megelőzni lehet, megállítani már igen bajos. Ma jött a hír, hogy a vasutasoknak is elegük van, érik a sztrájk.