Kötelezővé tehető-e az óvónők oltása?

"Aláírtam ezt a förmedvényes egészségügyi szolgálati jogviszonyt. Most utalták az első fizetést, és lényegesen kevesebb pénz kaptam még úgy is, hogy többet ügyeltem" – írta az egyik panaszos a Független Egészségügyi Szakszervezet közösségi portálján. Másvalaki arról számolt be: az intézményi irányítás megváltozásával a covid-osztályon dolgozók 12 órára járó bruttó hétezer forintos pótlékát vágták vissza bruttó ötezer forintra. "Az oldalunkon egyre többen panaszkodnak" – mondta a Népszavának Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke, aki közölte, felmérést indítottak tagjaik körében, hogy kiderüljön, mennyien kaphattak kevesebb fizetést. Az eddigi jelzésekből annyi látszik, hogy nem egységes az új szolgálati jogviszony hatálya alá tartozók pótlékainak elszámolása. Egyes helyeken a szakdolgozókat is megpróbálják „benyomni” az orvosoknál alkalmazott pótlékrendszer alá. A megemelt orvosi bérekre ugyanis alacsonyabb százalékkulccsal is lehet számolni a túlmunkadíjakat. Csakhogy a szakdolgozók alapbére nem, vagy nem olyan mértékben nőtt, mint az orvosoké, így náluk a pótlékkulcs csökkentése a jövedelmüket is kurtítja. Lehetnek olyan problémák is, mint a hevesi tagkórházaknál – a hatvani és a gyöngyösi intézménynél –, ahol eddig magasabb volt a covid-pótlék. Az intézményi irányítás megváltozásával a covid-osztályon dolgozók 12 órára járó bruttó hétezer forintos pótlékát vágták vissza bruttó ötezer forintra. A fizetéscsökkenés másik lehetséges oka, hogy sok helyen igyekeznek megszüntetni a korábbi keresetkiegészítéseket, annak ellenére is, hogy egy februári kormányrendelet kimondta: a szakdolgozók illetménye nem lehet kevesebb. Ide tartoznak például az egyes munkakörökhöz tartózó juttatások. Egy másik szakdolgozó azt panaszolta, hogy adminisztratív munkakörből vezényelték covid-ellátóhelyre, ám a kivezénylés idejére nem túlmunkadíjat kapott, hanem szabadnapot adtak neki. Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke közölte: írtak az Országos Kórházi Főigazgatónak, azt kérték, hogy legyen egységes a covidos-betegek mellett dolgozók pótlékrendszere. Soós Adrianna szerint további probléma, hogy április végéig kellene engedélyeztetni a másodállásokat, ám ehhez egy még elérhetetlen elektronikus felületen kellene benyújtani a kérelmeket. Ez már csak azért is nagy gond, mert sokan egy másik közszolgáltatót segítenek ki másod- vagy harmadállásban. Ha ezt nem sikerül időben rendezni, az újabb kapacitáskiesést okozhat, azaz egyes helyeken egyszer csak nem lesz ápoló a betegek mellett. Az egy hónappal ezelőtt bevezetett egészségügyi szolgálati jogviszonyt nem csak a közvetlenül érintettek látják ellentmondásosnak. A Publicus friss reprezentatív felmérése szerint még a kormánypártiakat megosztja az új szolgálati jogviszony: 41 százalékuk elutasítja, 48 százalékuk egyetért azzal. Az ellenzékiek 76 százalék utasítja el az új szabályokat. Azt, hogy az új szabályokat a járvány harmadik hulláma idején vezették be, a kormánypártiak kétharmada is helytelen tartja.