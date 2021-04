Jól halad az oltás, mégis óvatosan nyit Málta

Andrej Babis megint kiszolgálta az oroszbarát elnököt, Milos Zemant. Nem az emberek egészsége a fő szempont az államfő és a kormányfő tandemének.

Csehországban már látszik a fény az alagút végén, már ami a járványellenes küzdelmet illeti. Tegnap 7015 új fertőzésről számoltak be, ami a legkisebb hétköznap regisztrált növekedés tavaly december közepe óta. Ám mindez nem változtat azon a tragikus tényen, hogy a világon az egymillió fő feletti államok közül lakosságarányosan itt haltak meg a legtöbben (27 466-an), Magyarországot megelőzve. Az ellenzék sokszor bírálta kaotikus járványkezeléssel a kormányt, s a javuló adatok ellenére továbbra sem lehet az az érzésünk, hogy Andrej Babis kabinetje rendelkezne bármiféle kiforrott stratégiával. Néhány hónap leforgása alatt már a harmadik egészségügyi tárcavezetőt menesztette a miniszterelnök. Jan Blatnyt érhették ugyan bírálatok, de a menesztését kiváltó ok még alighanem sokáig vita és felháborodás tárgya lesz Csehországban. Azért kellett távoznia, mert ellenezte, hogy Szputnyik V vakcinát vásároljanak, olyan oltóanyagot, amelyet még nem hagyott jóvá az Európai Gyógyszerügynökség. Bár talán maga Babis sem értene egyet azzal, hogy európai jóváhagyás nélkül használjanak bármilyen vakcinát, amint erre többször is tett utalást, a miniszterelnök sorsa az oroszbarát elnöktől, Milos Ze­mantól függ, Babis pedig nem akar kikerülni a Szputnyik vásárlását támogató államfő kegyeiből. A gyerekgyógyász, hematológus Blatny helyét egyébként szintén nem epidemiológus veszi át, hanem a bőrgyógyász Petr Arenberger, a prágai Vinohrady kórház igazgatója. Babis persze tagadta, hogy a Szputnyik elutasítása miatt esett volna ki miniszteri csapatából. Zeman azonban lelkesen üdvözölte a fejleményeket és még utoljára belerúgott egyet a halott oroszlánba, élesen bírálva Blatnyt amiatt, hogy nem járult hozzá sem az orosz, sem a kínai oltóanyag engedélyeztetéséhez. A cseh lapok – jobb és baloldaliak egyaránt – leszedték a keresztvizet a miniszterelnökről. Mint írták, Blatny kezdettől fogva, októberi kinevezése óta tudhatta, hogy nem lesz nyugdíjas állás az övé. A cseh sajtóban már korábban felreppent menesztésének híre, a lapok szerint csak idő kérdése távozása. Ezek az értesülések csak felerősödtek március 10. után, amikor Ze­man nyíltan a leváltását követelte. A Pravo napilap megjegyezte, Babis nem tekinti partnernek minisztereit, hanem teljes engedelmességet követel meg tőlük. Mivel azonban Blatnynak megvoltak a maga elképzelései, ezért már csak emiatt is nyilvánvaló volt, hogy nem maradhat sokáig a tárca élén. Bár Babis azt is kijelentette, nem politikai természetű a váltás, csak az októberben esedékes parlamenti választás lebeg a szeme előtt. Az új egészségügyi miniszter, Petr Arenberger, az egyik legpatinásabb csehországi kórház igazgatója volt, s ahhoz, hogy idáig jutott, nyilvánvalóan jó politikai érzék is kellett. A Lidové noviny azt emelte ki, épp azt a Blatnyt menesztették, akinek sikerült megfékeznie a járvány újabb hullámát. A lap szerint a leváltott miniszter mérlege jobb volt annál, mint amit elődei tudtak felmutatni. Igen keményen értékelt a Hospodárské Noviny, amely szerint Babis vezéráldozatot hozott azért, hogy elterelje a figyelmet saját sorozatos kudarcairól és megfeleljen Milos Zeman elvárásainak. A lap szintén azt emelte ki, hogy Blatnynak azért kellett távoznia, mert szembe mert szállni az elnökkel. A Denník N kommentárja pedig kiemelte, az egész ügy jól illusztrálja azt, miért ennyire siralmasak a járványadatok, s miért ilyen magas a halálos áldozatok száma Csehországban: a hatalom arroganciája, a politikai vezetők személyes érdekei mindent felülírnak, az emberek egészsége, az emberi életek védelme itt is csak sokadlagos. Babis kormányfő még mindig úgy viselkedik, mintha egy erős kormány élén állna, pedig minden döntése már az őszi voksolásra irányul. Azért akar mindenáron megfelelni Zeman elvárásainak, mert az elnök ígéretet tett arra: kitart mellette miniszterelnökként a választás után is. Ennek azonban megköveteli az árát, ami nem is kicsi. S hogy a miniszterelnök helyzete mennyire ingatag, az is jelzi: a kommunisták kedden úgy döntöttek, megvonják külső támogatásukat az ANO és a szociáldemokraták kisebbségi kormányától. Nem mintha a lépésnek komoly gyakorlati következményei lennének, aligha hozzák előbbre októbernél a választást. Inkább arról van szó, hogy a kommunisták is felismerték, ha teljesen elvesztik arculatukat, nem jutnak be a következő parlamentbe. Babis pedig tovább kapkod, érzi, kezd kicsúszni a lába alól a talaj, s ez teszi még veszélyesebbé az államfő és a kormányfő tandemjét. Idegességüket tetézik a közvélemény-kutatások: egyre népszerűbb a Kalózpárt és a Stan tömörülés liberális szövetsége, amely a Median ügynökség szerint már három százalékkal megelőzi Babis pártját, az ANO-t.