Propaganda ellen beoltva - Az ellenzéki szavazóknál nagyobb az oltási hajlandóság

Bár a Fidesz kampánya ezt sulykolja, a megkérdezettek 61, a Fidesszel szimpatizálók harmada szerint az ellenzék nem oltásellenes.

A megkérdezettek kétharmada nem gondolja az ellenzéket oltásellenesnek, ha választhatnának, a legtöbben Pfizerrel oltatnák be magukat, a jobboldali szavazók pedig szkeptikusabbak az oltások elfogadását illetően, mint a baloldaliak – a többi között ez derült ki a Publicus Intézet a Népszava felkérésére március végén készített, ezerfős mintán alapuló online és telefonos kérdőíves felmérésből. Arra a kérdésre, hogy ismerősi körükben van-e olyan idős, krónikus betegséggel küszködő ember, aki hiába regisztrált, mégsem kapott eddig oltást, a kormánypárthoz húzó válaszadók alig negyede, míg az ellenzéki összefogás híveinek közel fele – ezen belül a szocialistákhoz húzók mintegy kétharmada - válaszolt igennel. A felmérés adatai szerint nem igazolható a kormánypárt által sulykolt állítás, miszerint az ellenzék oltásellenes lenne. Arra, hogy ha választhatna az oltóanyagok közül, beoltatná-e magát a koronavírus ellen, a Fidesz-KDNP szimpatizáns szavazók 51 százaléka válaszolt „inkább igennel”, míg a szocialistákhoz kötődők 84 százaléka felelte ugyanezt, de a kormánypárti szavazóknál magasabb volt az oltási hajlandóság aránya a jobbikosok, a DK-sok és a Momentumosok körében is. Az összes megkérdezett 61 százaléka, s ezen belül a fideszes pártszimpátiájú válaszadók harmada vélekedett úgy, hogy az ellenzék nem oltásellenes. Vagyis a felmérés eredményéből épp a kormánypárt által sulykolt állítások ellenkezője vonható le, ami Pulai András, a Publicus stratégiai igazgatója szerint megerősíti, hogy az ellenzék úgynevezett „oltásellenessége” nem több, mint egy politikai propagandatermék. Az oltási hajlandóság terén nincs kiugróan nagy különbség a Budapesten, valamely megyeszékhelyen, más városban, vagy községben élők között, bár az elutasítottság aránya az utóbbiaknál a legmagasabb (28 százalék). Összességében azonban az oltási hajlandóság februárról márciusra is növekedett valamelyest, s ez megerősíti a KSH által is mért tendenciát.



A vakcinák közül az oltást elfogadók közül legtöbben a Pfizer mellé tennék le a garast (76 százalék), ezt a Moderna követi, (56 százalék), majd fej-fej mellett a kínai Sinopharm és az orosz Szputnyik V (49-49 százalék) követezik. Az AstraZeneca-Oxford oltóanyag esetében érzékelhető az utóbbi hetekben napvilágot látott hírek okozta bizonytalanság, a jelenleg itthon használt öt oltóanyag közül ugyanis ennek volt a legalacsonyabb szintű elfogadottsága a megkérdezettek között (45 százalék). A frissen engedélyezett indiai Covishield (29 százalék) és a szintén ebbe a kategóriába tartozó kínai CanSino (33 száazlék) terméket választották volna a legkevesebben: az elemzők szerint ennek vélhetően az az oka, hogy ezekről van eddig a legkevesebb információnk. Az oltóanyagok lehetséges választásánál is érzékelhető viszont egyfajta pártpreferencia: amikor a felmérést végzők egyenként kérdeztek rá a konkrét vakcinákra, akkor a kínai Sinopharmot a fideszes érzelműek 75 százaléka elméletben elfogadta volna, miközben a jobbikosok közül mindössze 18 százalék mondana rá igent. A Pfizerrel kapcsolatban jóval kevésbé voltak megosztottak a válaszadók, a kormánypártiak 68 százaléka, az ellenzékieknek pedig a 86 százaléka beoltatná magát vele. Legkevésbé elfogadóak a frissen engedélyezett kínai és indiai vakcinával kapcsolatban voltak, s ezen belül az ellenzéki szavazók ezt a két oltóanyagot nagyobb arányban utasítanák el, mint a kormánypártiak.