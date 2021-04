A Fideszt már a kérdések is provokálják

Politikai csata alakult ki abból, hogy egy osztrák újságíró végezni merte a munkáját.

Diplomáciai adok-kapok lett abból, hogy a magyar közmédia lejárató anyagot közölt egy osztrák újságíróról, aki kérdéseket küldött a Fidesz EP-csoportjának. Ausztria külügyminisztere, Alexander Schallenberg felhívta magyar kollégáját, és erről Twitter oldalán be is számolt. - A média alapvető feladata, hogy feltegye a kritikus kérdéseket - írta Schallenberg jelezve, elfogadhatatlan az M1 Franziska Tschinderle-vel szembeni bánásmódja. Szijjártó Péter a Facebook-on elevenítette fel , mit mondott osztrák kollégájának. Szerinte "lassan-lassan csak lebukik a nagy sajtó- és véleménynyilvánításos képmutatás". Kifejtette, hogy Nyugaton a sajtószabadság nevében egy liberális újságíró álhíreket terjeszthet Magyarországról, de ha ezt egy másik újságíró (a köztévé munkatársa) kritizálni meri, akkor az támadás a sajtószabadság ellen. A köztévé ugyanis „kérdésekkel provokált az újságíró” felvezetéssel sugárzott műsort Franziska Tschinderle osztrák újságírónőről, mert három kérdést küldött a Fidesz EP-sajtóosztályának a múlt heti Salvini-Morawieczki-Orbán találkozóról. Az ügy előzménye, hogy az M1-en „az európai balliberális sajtó példátlan támadásának” nevezték, hogy egy osztrák újságíró kérdéseket küldött a Fidesz EP sajtóosztályának. A közmédia szerint lejárató cikkre készült a Profil munkatársa és forrásai kizárólag „a hazai baloldalhoz köthető médiumok, elemzők voltak.” Az összeállításban Bende Balázs, a közmédia külügyi kabinetjének vezetőjének a hangja volt hallható. Bende volt az, akiről korábban egy hangfelvétel szivárgott ki, amelyen a kollégáinak egyebek mellett arról beszélt, hogy a közmédiában „nem az ellenzéki összefogást támogatják”. A megtámadott újságíró, Franziska Tschinderle a Twitteren válaszolt, mondván: ez a történet nem róla szól, hanem a magyar kollégáiról és a magyar népről. Kifejezte szolidaritását, egyben leszögezte: folytatni fogják a munkájukat, amiben bemutatják a demokrácia hanyatlását Magyarországon. Az eredetileg Jávorka Líviának címzett levélben egyébként az újságírónő azt tudakolta, hogy amikor a három politikus egy új jobboldali mozgalom megalakulását bejelentette Budapesten, akkor erre a találkozóra miért nem hívtak meg senkit a francia Nemzeti Tömörüléstől, vagy az Osztrák Szabadságpárttól? Emellett arra is rákérdezett, hogy mi az új mozgalom célja, ki akar még hozzá csatlakozni, illetve hogyan próbálják elkerülni, hogy a tagok közötti ellentétek szakításhoz vezessenek? Mint azt az újságíró kifejtette: hasonló euroszkeptikus mozgalmak már korábban is voltak, ám rendre sikertelenek lettek, mivel a szóba jövő tagoknak eltérőek a nézeteik olyan témákban, mint az antiszemitizmus, vagy a Törökországhoz és Oroszországhoz való viszony. A Fidesz EP válaszlevelében közölte, hogy Deutsch Tamás úgy döntött, nem hajlandóak válaszolni, mivel szerintük ezek nem kérdések, hanem „beugrató állítások”. Bár az újságíró ezután általánosabb formában – antiszemitizmusra és euroszkepticizmusra való utalás nélkül - tette fel a kérdéseit, ám válasz helyett a „Profil” cikk pénteki megjelenése előtt szerda este az M1 Híradóban lejárató anyagot közöltek róla.