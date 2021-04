A szépészeti ipar munkásai túlélnek, a szálláshelyek kiszolgálói sorra csődbe mennek

Néhány nap múlva dőlhet el, mely szolgáltatók folytathatják a működésüket, és melyeknek kell még tovább bezárva kitartaniuk.

Miután elértük a 2,5 milliomodik beoltottat, Orbán Viktor bejelentette: megkezdődhet a lépcsőzetes újranyitás első fokozata, melynek eredményeként sok szolgáltató ismét megnyithatta üzletét. Többeknek azonban még mindig zárva kell tartaniuk. Az Mfor.hu összesítése szerint a fodrászok, kozmetikusok is újra munkába állhattak, náluk a több hetes leállás után most égnek a vonalak, nem kevesen már a következő hét végéig be vannak táblázva. A lap szerint amelyikük ki tudta húzni az elmúlt időszakot, az most a kiesett bevételek java részét valószínűleg vissza tudja hozni. (A szépészeti szolgáltatók java része kisvállalkozó, így tudtak élni a KATA-fizetés elengedésének lehetőségével, ami megnövelte a túlélési esélyeiket – mondta Németh a lapnak.) Akik viszont a többieknél is nagyobb bajban vannak, azok a fotósok, a vendéglátóegységek, szálláshelyek kiszolgálóit és a nyugati határnál működő fogtechnikusokat hozta fel példaként. A szálláshelyek kiszolgálói közül is óriási munka- és bevételkieséssel kell megküzdjenek a textiltisztítók, hűtőgépszerelők, klímakarbantartók: az Mfor szerint mivel a hotelek csak üzleti utazókat fogadhatnak, sokkal kevesebb ágyneműt kell kimosni, így a gépek is kisebb intenzitással üzemelnek, kevésbé szorulnak javításra. Az osztrák határ közelében működő fogtechnikusok pedig szinte teljes egészében a szomszédos országból beáramló fogászati turizmusra vannak ráállva, de az most nem létezik.