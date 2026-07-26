Csehország államfője nem először folyamodott ilyen cselhez egy eseményen, és mint korábban kiderült, tényleg fotózik is.
A lap munkatársa éppen le akarta fotózni a hatalmas hajót Várkonyi Andreával és férjével, amikor ketten odaléptek oda hozzá. Végül letagadták az egészet, és azt mondák, hogy ők is turisták.
A növényeket nyomatokon megörökítő Hevér Zsófia sok minden mással is foglalkozik, például gyerekeknek kreatív és kortárs táncot tanít, drámával és festéssel színesítve.
A férfit hat évre ítélték gyermekpornográfia és szexuális visszaélés bűntette miatt.
Elsőként egy légköri jelenségekkel is foglalkozó Facebook-csoportban állapították meg, hogy a kép nem készülhetett akkor, ott és úgy, ahogy a fotós állította.
Nagyon kínos, nem mellesleg jogilag is aggályos.
Titkosszolgálati jelzés miatt utasították el Németh Dániel regisztrációját, majd az illetékes államtitkárság akarta kijelölni, kit küldhet a lap.
Veszprémből indult világjáró útjára Kondor Bence kalandfotós és videoblogger, akit épp Izlandon értünk el. Pécsett diplomázott média és kommunikáció szakon, aztán profik közt versenyezett a crossfit-bajnokságban. Szeretett volna saját vállalkozást indítani, de Magyarországon „elfogyott a levegő” körülötte, így kiment Dániába mosogatni, a félretett pénzéből utazni kezdett. Egy hátizsákkal, hálózsákkal és a fotós felszerelésével, stoppal járja a világot, erről blogol Earth'n'more nevű oldalán és a YouTube-on. A magyar fiataloknak szeretné megmutatni, nem kell sok pénz ahhoz, hogy felfedezzenek távoli helyeket, megismerjenek új kultúrákat. Bárhol elalszik a ember, dolgozhat is az élelemért cserébe, egyébként pedig Nepáltól Grönlandon át Erdélyig a hazainál erősebb a vendégszeretet és a nyitottság, sosem hagyták még az út szélén.
Az Amnesty International elemzése szerint Németh Dániel két telefonját is feltörték a kémszoftverrel.
Néhány nap múlva dőlhet el, mely szolgáltatók folytathatják a működésüket, és melyeknek kell még tovább bezárva kitartaniuk.
Öt kontinens tapasztalt sportújságírói, a világ legnagyobb médiacégei, valamint hír- és képügynökségei döntöttek a legjobbakról.
Sudan halálával az orrszarvúk ezen faja kipusztult. A fénykép részt vesz a Natural History Museum és a Wildlife Photographer of the Year idei versenyében.
Szabó Gergely maga sem tudja, honnan vehették az elrablásáról szóló hamis információkat.
Ilyen egy koronázás, egy beiktatás, egy attraktív kivégzés. Az udvari festői állás irigyelt pozíció volt, és ha az ember jól dolgozott, s havonta elkészített egy-egy portrét, le sem ütötték a fejét. Királyok, miniszterelnökök és egyéb államfők élete ma már általában a nyilvánosság előtt zajlik: az a gyanús, ha nem kerül fel róluk naponta egy kép az internetre. A személyi fotósok pedig bejutnak oda is, ahová a vezetők legbefolyásosabb munkatársai is csak ritkán.
Elhunyt 92 évesen David Rubinger, Izrael legendás fotósa, első évtizedeinek krónikása - jelentette a helyi média. A művész csütörtökön halt meg.
Súlyos betegségben meghalt Burger Barna fotós keddre virradóra - tudatta a család az MTI-vel.
A kiváló trombitás és harsonás, Szalóky Béla két évtizede a magyar jazz elismert személyisége. A közelmúltban – a Benkó Dixieland Band korábbi tagjaival – új zenekart hozott létre, Dixie Kings of Hungary néven. Tradicionális jazzt játszanak: széles repertoárjuk a New Orleans-i gyökerektől az 1960-as évekig terjed. Szalóky közben fotográfusként is egyre sikeresebb: ma, a Ráday utcai IF Kávézóban már a negyedik önálló kiállítása nyílik.
A fonyódligeti gólyatáborban történt nemi erőszak ügye beárnyékolta az ELTE tegnap megkezdődött 380. tanévnyitóját. A botrány nem csitul. Az egyetemmel a táborok megszervezésére szerződést kötött cég, amely a kisegítő személyzetért is felelt lapunkkal közölte: nem ismerték a fotóst, semmi közük hozzá.
Kétszer is elítélték korábban a fonyódligeti gólyatáborban történt erőszakkal gyanúsított fotóst erőszakos bűncselekmények miatt: K. Sándor Szilárd egy öt éves börtönbüntetés után 2009-ben szabadult, miután szemérem elleni erőszak vádjával indult ellene eljárás, 1996-ban pedig nemi erőszak gyanújába keveredett.