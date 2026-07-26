Utazás a komfortzónán túl – Indulnak a többdiplomás magyar világjárók, van, aki hat gyerekkel vándorol ki

Veszprémből indult világjáró útjára Kondor Bence kalandfotós és videoblogger, akit épp Izlandon értünk el. Pécsett diplomázott média és kommunikáció szakon, aztán profik közt versenyezett a crossfit-bajnokságban. Szeretett volna saját vállalkozást indítani, de Magyarországon „elfogyott a levegő” körülötte, így kiment Dániába mosogatni, a félretett pénzéből utazni kezdett. Egy hátizsákkal, hálózsákkal és a fotós felszerelésével, stoppal járja a világot, erről blogol Earth'n'more nevű oldalán és a YouTube-on. A magyar fiataloknak szeretné megmutatni, nem kell sok pénz ahhoz, hogy felfedezzenek távoli helyeket, megismerjenek új kultúrákat. Bárhol elalszik a ember, dolgozhat is az élelemért cserébe, egyébként pedig Nepáltól Grönlandon át Erdélyig a hazainál erősebb a vendégszeretet és a nyitottság, sosem hagyták még az út szélén.