Müller Cecília az újságírói kérdésekkel együtt elmaradt, de legalább vakcinából van már fél tucat

11 363 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 364-en vannak lélegeztetőgépen.



Péntek reggel 7325 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 705 815 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 285 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 22 966 főre emelkedett - írja a kormányzati tájékoztatóoldal . A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 420 275 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 262 574 főre emelkedett. 11 363 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 364-en vannak lélegeztetőgépen.

Pedig úgy tűnt, az utóbbi napokban, hogy enged a járvány szorítása, ötöd-, illetve negyedannyian fertőződtek meg, mint a megelőző napokban (habár továbbra is ijesztően sokan haltak meg) - ezt jól mutatja a Népszava grafikonja , ami a vírus terjedési sebességét jeleníti meg.

A védelmi intézkedések továbbra is érvényben maradnak. Ma is folytatódik a bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozók soron kívüli oltása a kórházi oltópontokon. A háziorvosok is folytathatják a regisztráltak beküldését a kórházi oltópontokra, ahol most Pfizer és Szputnyik vakcinákkal tudják folytatni az oltást. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2 689 102 fő, közülük 1 126 139 fő már a második oltását is megkapta.