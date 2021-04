Egyenesen Orbánra célzott a főszerkesztő

A miniszterelnök június elejére hét millió beoltottat ígér, de egy fontos kérdésben nem mondott semmit.

Nagy Britannia szóba hozatala indokolt, helyeselt az első újságírói kérdésre Orbán Viktor, hiszen most a brutális brit mutáns pusztít Magyarországon, és ennek a vírusvariánsnak jóval nagyobb a tűzereje. „Ez egy jól képzett vírus, amit szuronyhegyre kell tűzni, át kell szúrni a tüdejét” – szabott védekezési irányt a miniszterelnök, aki szerint a brit mutánst csakis vakcinával lehet megsemmisíteni. És kell is, mégpedig minél gyorsabban. Ugyanis egy éve él az ország félháborús állapotok között, figyelmeztetett a kormányfő, a háborútól annyiban különbözik a járványhelyzet, hogy jegyrendszer és hiperinfláció nem sújtotta ezt a népet. (Azért azt érdemes megjegyezni, hogy a pénzromlás mértéke egyre durvább, és elszállóban vannak az élelmiszerárak.) Ilyen körülmények között értékelődik fel a derűs béke – aminek a kapujában, hála a tömeges oltásnak, a britek már ott állnak. Ebbe a pozícióba Magyarország is csak akkor kerülhet, hangsúlyozta a miniszterelnök, ha átoltják. Ugyan a vakcinára regisztráltak száma tegnap átlépte a 4 milliót, de ez Orbán Viktor szerint kevés, így a kormány kampányt indít, celebekkel buzdítja vakcina-felvételre az embereket. Július elejére a kormányfő reményei szerint legalább 7 millió embert olt be a rendszer – a miniszterelnök arra nem szolgált magyarázattal, hogy akkor mi lesz, ha egyszerűen nem akarja ennyi ember felvenni a vakcinát. Mindenesetre Orbán reményei szerint a nyári labdarugó eb-n – amiben Magyarország is érintett házigazdaként – június közepén már szép számban részt lehet venni. Ami a közeljövőt hirdeti, a kormányfő képlete szerint április 19-ére meglesz a 3,5 millió beoltott, így lehet tartani azt a nyitási sorrendet, amit a nemzeti konzultáció meghatározott. Az említett véleménynyilvánításon a miniszterelnök emlékezete szerint legalább 500-600 ezer ember részt vett, és ki ő, hogy ne igazodjon ilyen tömeg akaratához. Azaz – fogalmazott némi felelősség-áttolással Orbán – az lesz, amit a nemzeti konzultáció akar: először az iskolákat, aztán a vendéglátóipari helyeket, majd a szállodákat, végül a konditermeket nyitják ki. A kormányfő abban bízik, hogy védettségi igazolvánnyal nemsokára lehet nyilvános eseményekre, és koncertekre járni. Hogy a 16 és 18 év közöttieket oltják-e, és ha igen, miképp, arról nincs döntés, arról viszont van, hogy csúszik a középiskolák beüzemelése: nem április 19-én, hanem május 10-én nyitnak. Ahogy eldőlt az is: idén csak írásbeli érettségi lesz, ahogy tavaly is. (A részletszabályok hamarosan jönnek.) És persze nincs Orbán-interjú Brüsszel és az ellenzék szapulása nélkül. Előbbi témában a kormányfő egy kicsit távolabbról kezdett. És azt ecsetelte, hogy a féltucat különböző vakcina tárolása, szállítása, beadása (lehetőleg jó alanynak) elképesztő logisztikai művelet. De nem kérdés – fért bele egy kis vállveregetés, ebben a kormány nagyon jó, messze megelőzi az EU többi államát. És így Orbán saját bevallása szerint végre megkönnyebbült, mert erősen nyomasztotta az idősek beoltásának sikeressége, hiszen a 65 év felettiek életveszélyben voltak. Mivel már nincs aggódás, lehet arról beszélni, mi történt a vakcinával az EU-ban. Ugyanaz, mint a migrációval. Menekültügyben egyedül csak Magyarországnak volt helyén a szíve, mire a többi ország felébredt, már beszivárogtak a migránsok – de ide nem. Ez volt a helyzet a kínai és orosz vakcina beoltásával is, mire a többi tagállam felült, Magyarország már rendelt egy csomó keleti oltóanyagot – és ezért jól megköpködték, most pedig Ausztria és Bajorország is Szputnyik V-t akar. Épp ezért nem lehet vita tárgya, hogy a baloldal oltásellenes, hiszen a pártjai beadtak egy országgyűlési határozati javaslatot, miszerint a kínai és az orosz vakcinát tiltsa be a kormány – ha így alakult volna, akkor Orbán szerint sok ezer emberrel több halt volna meg. (Arról a kormányfő nem beszélt, hogy a behozott vakcinák legalább kétharmad „nyugati”, és az ellenzék azt kifogásolta, hogy a magyar hatóságok lényegében az orosz-kínai dokumentációt átvéve engedélyezték az oltóanyagokat.)