Kettős győzelemmel elődöntős a címvédő Győr

A címvédő Győri Audi ETO KC kettős győzelemmel jutott be az elődöntőbe a női kézilabda Bajnokok Ligájában, miután 24-21-re nyert a montenegrói Buducnost Podgorica ellen a negyeddöntő szombati, hazai visszavágóján. A párharc egy héttel ezelőtti első meccsét 30-19-ra nyerte meg idegenben az ETO. A győriek rekordot jelentő, 55 mérkőzésből álló, 2018 januárja óta tartó veretlenségi sorozattal büszkélkedhetnek a BL-ben. Ebben az időszakban 48 győzelem és hét döntetlen a mérlegük. Eredmény, negyeddöntő, visszavágó: Győri Audi ETO KC-Buducnost Podgorica (montenegrói) 24-21 (10-11) lövések/gólok: 47/24, illetve 49/21 gólok hétméteresből: 6/4, illetve 6/5 kiállítások: 4, illetve 10 perc Továbbjutott: a Győr, kettős győzelemmel, 54-40-es összesítéssel. A hazaiak teljes kerettel álltak fel, a vendégektől viszont hiányzott Itana Grbic és Andrea Lekic. A 11 góllal megnyert első meccs következményeként szokatlan hibákkal kezdte a visszavágót az ETO, így tíz perc elteltével a Buducnost két találattal vezetett. A folytatásban a montenegróiak is egyre több lövést rontottak, viszont töretlenül küzdöttek. A megszokottnál gyengébb egyéni teljesítmények mellett az ellenfél remek védekezése is hozzájárult ahhoz, hogy a győriek 11-10-es hátrányban voltak a szünetben. A második felvonás elején másfél percet kettős emberelőnyben tölthetett a házigazda, mégsem tudta megnyerni ezt a rövid időszakot (1-1). A Buducnost türelmesen kézilabdázott, hosszú támadásokat vezetett, sőt kapusa lecserélésével többször is létszámfölényt teremtett támadásban. Eduarda Amorim és Faluvégi Dorottya vezérletével az ETO nagy nehezen fordított, és a 49. percben tudott először két góllal vezetni, majd Görbicz Anita büntetőivel már 22-18 volt az állás. Ezekben a percekben olajozottabb volt a címvédő játéka, Silje Solberg is jól védett, és bár a hajrában ismét hibák következtek, a győriek magabiztosan őrizték meg nehezen kidolgozott előnyüket a végéig. A mezőny legeredményesebb játékosa a montenegrói Jovanka Radicevic volt hét góllal, a hazaiaknál Amorim, Kristiansen, Fodor és Faluvégi is négyszer talált be. A kapusok közül Solberg nyolc védéssel járult hozzá a sikerhez. A két csapat 25. egymás elleni tétmérkőzésén három vereség és négy döntetlen mellett 18. alkalommal nyert a Győr. Az elődöntő sorsolását kedden tartják, a négyes döntőre pedig május 29-30-án kerül sor a Papp László Budapest Sportarénában.