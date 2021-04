Össztűz zúdult Matovicra

Athéni otthonánál szabályosan kivégezték Jeorjiosz Karaivazt, aki cikkeiben a szervezett bűnözés ellen lépett fel. A jelek szerint foglalkozása miatt végeztek vele.

Megdöbbenés fogadta Görögországban Jeorjiosz Karaivaz újságíró pénteki meggyilkolását. A köztéri kamerák felvételeiből kiderül, a férfit szabályosan kivégezték Athén déli részén lévő otthonánál, s másfél tucatnyi lövést adtak le rá, hat golyó fúródott a testébe, miután kiszállt a gépkocsijából. A gyilkosságot két férfi követte el, akik motorral érkeztek a helyszínre. „Mindannyiunkat sokkolt a halála” – jelentette ki Kiriakosz Micotakisz miniszterelnök kormányának szóvivője. Több újságírószervezet szintén megdöbbenésének adott hangot, és azt követelték, mielőbb tárják fel a nyomozóhatóságok, hogy Karaivazt újságírói tevékenysége miatt gyilkolták-e meg. Ez azért igen valószínű, mert a férfi a szervezett bűnözéssel és a korrupcióval foglalkozott. Az ügy hullámai Brüsszelig is elértek. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a „gyáva gyilkosság” mielőbbi kivizsgálását követelte. David Sassoli, az Európai Parlament elnöke pedig a Twitteren azt közölte, lesújtotta a hír. Karaivaz a Star televízió munkatársa volt, és ő üzemeltette a bloko.gr hírportált. A nyomozók a meggyilkolt újságíró telefonjának és számítógépének adatai alapján próbálják kideríteni, kinek is állhatott az útjában. Több ellensége is lehetett, kritikushangú cikkeiről volt ismert. Emellett a híroldalán lévő bejegyzéseket is górcső alá veszik. Karaivaznak esélyes sem volt a túlélésre, hiszen a boncolás megállapította: golyót kapott a fejébe, a mellébe, a nyakába, illetve a kezébe. A rendőrség az elkövetés módja alapján biztosak abban, hogy profi bérgyilkosok voltak az elkövetők. Lefterisz Ökonomu polgári védelmi miniszterhelyettes a közszolgálati televízióban azt közölte, korai még kijelenteni, mi állt a háttérben. Ugyanakkor az eltelt három évben több olyan gyilkosság is történt, ami arra utal, hogy „szabályos háborúba kerültünk”, s szerinte minden jel szerint több eset mögött a szervezett bűnözés állhat. Az Esziea athéni újságírószervezet közleménye szerint az 52 évesen elhunyt Karaivaz az egyik legtapasztaltabb, a szervezett bűnözéssel foglalkozó újságíró volt, 32 éves karrier áll mögötte. A leszámolások miatt Kiriakosz Micotakisz kormányfő is nyomás alá kerülhet. A miniszterelnök eddig ugyan jól vezényelte le a járvány elleni védekezést, de egy év óta folyamatosan csökken pártja, a jobboldali konzervatív Új Demokrácia (ND) népszerűsége. Igaz, ettől még biztosan vezeti a közvélemény-kutatásokat, de csökken a különbség az ND, valamint a volt baloldali miniszterelnök, Alekszisz Ciprasz által fémjelzett Sziriza támogatottsága között. A legutóbbi, ProRata ügynökség által közölt felmérés szerint 11,3 százalék választja el őket. Ennél is beszédesebb, hogy a Metron Analysisnél ugyan március közepén még 15,9 százalék volt a két párt közötti különbség, de januárban még 21 százalék választotta el őket. Micotakisz szombaton berendelte magához Mihalisz Hriszohoidisz belügyminisztert, s mielőbbi lépéseket követelt a rendőrségtől. Görögországban eddig alig volt példa újságírógyilkosságra, a legutóbbi ilyen esetet még 2010-ben jegyezték fel, amikor az oknyomozó újságírót, Szókratisz Joliaszt gyilkolták meg Athénban. Hasonló módon végeztek vele, mint Karaivazzal: 15 golyót eresztettek a testébe, de az elkövetőket mindmáig nem fogták el. Az elkövetés módszere alapján szakértők arra következtettek, hogy a szélsőbaloldali Forradalmi Szekta állhatott a gyilkosság mögött. Ez a terrorszervezet 2009 februárjában hallatott először magáról, amikor egy rendőr meggyilkolásával fenyegetett. Az Európai Unió államaiban sem példanélküli az újságírók meggyilkolása. 2017-ben a máltai oknyomozó újságírót, Daphne Caruana Galiziát gyilkolták meg, mert cikkeiben rámutatott a szervezett bűnözés és a politikai élet közötti kapcsolatokra. Hasonló okokból kellett meghalnia Ján Kuciak szlovák újságírónak 2018 februárjában. Megölését tüntetéshullám követte Szlovákiában, minek nyomán kénytelen volt lemondani az addigi miniszterelnök, Robert Fico.